C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On passe faire un petit coucou aux Daims du Wisconsin pour tirer le bilan des Bucks, et ainsi vérifier l’état global de Giannis…

Ce que TrashTalk avait annoncé

50 victoires et une 4è place à l’Est pour Alex et Bastien qui tombent d’accord sur le bilan des Bucks. Ils font toujours partie des places fortes de leur conférence, avec Giannis et les vétérans qui l’entourent. Mais il pourrait bien manquer un petit quelque chose à cette équipe qui ne fait plus partie des favoris pour le titre en l’état. Toutefois, la simple présence du Greek Freak (assisté de Lillard) devrait suffire à faire un peu peur à la concu.

Ce qu’il s’est vraiment passé

48 victoires et 34 défaites et cinquièmes à l’Est, très légèrement moins bon qu’espéré par notre Team Apéro.

Le début de saison est tout simplement dégueulasse. Un horrible 2-8 pour commencer dont 6 défaites consécutives, avant que les Daims ne commencent à peine à se stabiliser, grâce à un Giannis au four et au moulin et un Dame qui commence enfin à trouver ses marques comme il se doit. Et revoilà les Bucks à l’équilibre.

La principale lueur positive de la franchise cette saison est la victoire en NBA Cup face au Thunder. Giannis a enfin obtenu un nouveau trophée et Damian Lillard a enfin obtenu un trophée tout court. Sinon, globalement, les Daims font leur saison mais sans réel coup d’éclat. On sent que l’exercice est assez fade. Bobby Portis nous offre aussi un peu de divertissement en prenant 25 matchs de suspension pour dopage. Quand rien ne va..

Doc Rivers ne trouve pas la solution pour améliorer tout ça, et sa situation ne s’arrange pas quand Damian Lillard est victime du même mal que Victor Wembanyama, à savoir une thrombose veineuse, qui le tient écarté du sprint final en saison régulière. Toutefois, le meneur se remet très rapidement et fait même son retour pour le Game 2 des Playoffs. Malheureusement, la poisse n’est que plus grande car il se rompt le tendon d’Achille au Game 4 face aux Pacers.

Indiana l’emporte 4-1 face à Milwaukee, comme l’an dernier, et Giannis s’embrouille même avec Bennedict Mathurin et le daron de Tyrese Haliburton. Encore une fin de saison en eau de boudin dans le Wisconsin…

La saison des Bucks en quelques articles

L’image de la saison

Lunaire, cette embrouille entre Giannis Antetokounmpo et… le père de Tyrese Haliburton, dès la fin du Game 5, remporté par Indiana et synonyme d’élimination pour Milwaukee. Le Greek Freak n’a que très peu goûté aux provocations du patriarche après avoir vu ses Bucks mordre la poussière une seconde fois consécutive face aux Pacers. Les deux hommes se sont expliqués de façon véhémente. Et si c’était finalement assez représentatif de la saison des Daims ?

Pourquoi on peut sourire

Parce que, pour l’instant tout du moins, Giannis est encore présent et l’effectif n’a pas trop bougé. Le Greek Freak est toujours aussi monstrueux, en atteste sa troisième place au classement du MVP. Malheureusement, les raisons de se réjouir à Milwaukee sont assez rare, alors on va redire Giannis pour insister un peu, et pour que ce paragraphe soit plus long.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que Giannis en a marre de sortir tous les ans de manière anticipée, parce que Damian Lillard ne sera pas là de la saison pour l’aider à cause de sa rupture du tendon d’Achille, parce que Doc Rivers. Voilà qui commence à faire beaucoup pour les ambitions des Daims la saison prochaine. Les vieux briscards du titre de 2021 commencent à être rouillés. On veut bien faire du recyclage pour la planète mais il faut peut-être passer à autre chose dans le Wisconsin.

Et la suite ?

Sans Damian Lillard, la chose s’annonce de suite plus compliquée pour Milwaukee, qui, on le rappelle, n’a pas fait mieux qu’un second tour en Playoffs depuis son titre en 2021. Il va falloir faire certains choix et personne ne semble intouchable dans cette escouade qui n’a pas connu tant de renouveau que ça depuis. Il va falloir se remobiliser et repartir au combat pour être le mieux possible à l’Est. Et encore, ça c’est le scénario où Giannis reste… Car oui, il y a bien un monde où le Grec n’est plus un joueur des Bucks la saison prochaine, et alors la saison de la franchise prendrait vite une tournure dramatique.

Source stats : TrashTalk