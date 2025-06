Rudy Gobert forfait pour l’EuroBasket 2025 !

Premier absent de marque cet été pour l’EuroBasket 2025. Rudy Gobert est forfait pour la compétition continentale, le deuxième de sa carrière après celui de 2017. L’intérieur prend des vacances après deux saisons intenses avec les Minnesota Timberwolves.

Les 24 derniers mois de Rudy Gobert ont été mouvementés. Avec sa franchise des Minnesota Timberwolves, le quadruple Défenseur de l’Année a atteint les deux premières Finales de Conférence de sa carrière. L’été dernier, il a également aidé l’Équipe de France à obtenir la médaille d’argent lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Alors cet été, c’est repos. L’Équipe a annoncé que le pivot ne participerait pas à l’EuroBasket 2025 avec l’Équipe de France. Son premier forfait depuis la compétition continentale de 2017. Sans lui, les Bleus s’étaient inclinés en huitièmes de finale face à l’Allemagne.

Entre cette décision, les retraites internationales de Nicolas Batum et Nando de Colo et la probable (mais pas encore certaine) absence de Victor Wembanyama, cet été sera sans doute celui des nouveaux visages en Équipe de France. D’autres leaders vont devoir émerger et devenir les hommes forts du nouveau sélectionneur Fréderic Fauthoux.

Pour revoir Rudy Gobert jouer au basket-ball, il faudra attendre la reprise de la NBA en octobre prochain !

