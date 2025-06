Profil Draft NBA 2025 – Egor Demin, basketteur de l’Est, passeur à l’aise

Dans quatre jours, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. On vous présente un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. On s’attarde aujourd’hui sur le cas Egor Demin, un formidable passeur.

Âge : 19 ans, né le 3 mars 2006 !!!

19 ans, né le 3 mars 2006 !!! Poste : meneur de jeu / ailier

meneur de jeu / ailier Équipe : BYU Cougars (NCAA)

BYU Cougars (NCAA) Taille : 2,06m

2,06m Poids : 86 kilos

86 kilos Envergure : 2,13m

2,13m Statistiques 2024-25 : 10,6 points, 3,9 rebonds, 5,5 passes, 1,2 interception, 0,4 contre à 41,2% au tir, 27,3% à 3 points et 69,5% aux lancers, en 27,5 minutes de moyenne sur 33 matchs joués en NCAA

10,6 points, 3,9 rebonds, 5,5 passes, 1,2 interception, 0,4 contre à 41,2% au tir, 27,3% à 3 points et 69,5% aux lancers, en 27,5 minutes de moyenne sur 33 matchs joués en NCAA Comparaison NBA : Josh Giddey, Deni Avdija

Josh Giddey, Deni Avdija Prévision TrashTalk : pick 12 à 17

Son parcours

Egor Demin est un des plus grands voyageurs de cette Draft. Si les sélections se faisaient grâce aux miles collectés auprès des compagnies aériennes, Adam Silver ne tarderait pas avant de prononcer son nom. Le jeune basketteur est russe et a grandi à Moscou jusqu’à ses 15 ans, en septembre 2021. Et oui, la construction de cette phrase est destinée à vous faire taper votre tête contre un mur en crépi, le temps file les amis.

Après avoir grandement progressé dans les rangs de l’académie moscovite, le fils de Valdimir, ancien joueur de basket-ball lui-aussi, a décidé de poursuivre sa formation au soleil, entre le musée du Prado et la Plaza Mayor. Trois années de travail au sein du vestiaire d’un cador européen et espagnol, le Real Madrid.

Egor Demin est devenu la star des équipes de jeunes et a même eu la chance de disputer une rencontre avec l’équipe principale. Pourtant, il a choisi de ne pas y rester jusqu’à la Draft et a changé de continent.

Direction l’université de BYU pour se rapprocher encore de son rêve de NBA. Un changement culturel important puisque le garçon est passé d’une des plus grandes villes du monde à Provo, dans l’Utah. La preuve ultime de son dévouement à sa carrière de basketteur.

Ses points forts

Playmaking

Mouvement sans ballon

Q.I Basket

Défense

Egor Demin est un profil particulier qui débarque avec certaines qualités et problématiques semblables à celles attribuées à Ben Simmons lors de son arrivée en NBA. Le garçon peut jouer meneur de jeu ou ailier, et personne ne semble vraiment savoir quel poste met le plus en valeur ses qualités. Ce qui est certain c’est que pour sa grande taille (2m06), il est un passeur hors du commun.

C’est ce point fort qui lui vaut une projection au premier tour. Il est un profil rare, tant sa capacité à donner le ballon au-dessus de la tête de ses défenseurs directs est unique. Mais sa panoplie est complète, passe au sol, kick-out pour les shooteurs, distribution aux copain qui coupent, le Russe voit tout et servira toujours ses coéquipiers dans d’excellentes dispositions.

Lui-même est également un grand spécialiste des cuts vers le panier. Egor Demin sait se faire oublier de ses défenseurs pour se faufiler jusqu’au panier. Que ce soit en attaque ou en défense, il n’est jamais mal placé sur un terrain de basket-ball. Toutes ces qualités réunies en font un joueur intelligent, qui se trompe rarement dans ses choix, même s’il peut faire baisser un poil son nombre de pertes de balles (2,9 par match cette saison).

Grand, long, bien placé, des éléments qui font déjà du joueur de BYU un très bon défenseur. Rajoutez à cela une mentalité collective d’un joueur européen, une concentration de tous les instants et vous obtenez un joueur loin d’être facile à contourner et qui comprend rapidement les switchs adverses et systèmes défensifs dessinés par son coach.

Ses points faibles

Le shoot

La création pour lui-même

Poste pas complètement défini

Modernité

41,2% au shoot, 27,3% de loin et 69,5% sur la ligne des lancers-francs, c’est faible et c’est un défaut connu depuis des années. Egor Demin n’est pas un excellent shooteur et l’éloignement de la ligne à 3-points en NBA ne risque pas de faire du bien à ses pourcentages.

À mi-distance, ce n’est pas terrible non plus et ce manque de menace le rend plus “facile” à défendre. Il est tellement intelligent qu’il trouve souvent une solution pour ses coéquipiers, mais cela serait encore plus aisé s’il parvenait à attirer les défenses sur lui.

Pour le moment, personne ne sait s’il jouera meneur de jeu ou ailier en NBA. Le bon point c’est que l’équipe qui le sélectionnera aura le choix, le mauvais, c’est que beaucoup de joueurs ont perdu des années dans la Grande Ligue en ne trouvant pas le poste qui les fait briller. Souvenez-vous d’Aaron Gordon au poste 3 au Magic…

Il est difficile d’exister dans la NBA actuelle sans un shoot lorsqu’on est extérieur. Les rares qui survivent sont des défenseurs d’élite et même si Egor Demin est bon de ce côté du parquet, il n’a rien à voir avec un Ben Simmons prime. L’un des seuls contre-exemples, c’est Josh Giddey, et c’est de lui que le Russe devra s’inspirer. Mais même le joueur des Chicago Bulls a été transféré du Oklahoma City Thunder car son profil ne fonctionnait pas en Playoffs et désormais, son ancienne équipe est à une victoire du titre. Egor Demin n’est, sur le papier, pas un joueur de NBA moderne, mais certains talents arrivent à créer leurs propres tendances.

Ce qui va faire la différence

Progression au shoot

Son vrai rôle en NBA

Si Egor Demin parvient à faire rentrer les tirs, il aura toute sa place dans la NBA actuelle. L’autre comparaison qui revient beaucoup est Deni Avdija et si, comme pour l’Israélien, il parvient à trouver de la régularité derrière l’arc, alors beaucoup d’équipes se l’arracheront.

Un deuxième créateur qui peut jouer depuis l’aile, bien défendre et n’est pas un distributeur de briques, ça fait rêver. Alors bien sûr le constat est simpliste, mais il ne serait pas le premier joueur à sauver son travail grâce à 37% de réussite derrière l’arc.

Projections NBA