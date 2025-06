NBA Draft 2025 : que peuvent faire les Wizards avec le pick 6 ?

Moins d’une petite semaine avant le début de la Draft 2025 qui nous dévoilera les 30 choix du premier tour ce 25 juin. L’occasion de faire le point sur ce que peut faire chaque équipe avec ses choix respectifs, et aujourd’hui, zoom sur les Washington Wizards !

Sélectionner le meilleur talent disponible

Alors bien sûr, ça peut paraître simpliste, mais les Washington Wizards sont à un stade de la reconstruction où ils n’ont pas d’autres options à la Draft. Ils ont du talent à tous les postes et ce n’est donc pas un facteur limitant au moment de prendre une décision. Ils manquent d’une menace offensive et pourraient l’ajouter à n’importe quel endroit du cinq majeur. La meilleure nouvelle est que leurs joueurs “stars”, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr ou encore Bub Carrington peuvent tous jouer à différents endroits et s’adapter à leurs coéquipiers.

Alors si Ace Bailey ou Tre Johnson est encore disponible à la sixième place, il ne faut pas hésiter. Si un autre profil les interpelle comme Derik Queen ou Jeremiah Fears, il ne faut pas hésiter. Les Washington Wizards se tromperont seulement s’ils essaient de prendre un joueur qui fit bien avec ses coéquipiers. Le talent doit être le seul mot à la bouche du Front-Office ce mercredi.

Tenter de monter dans la Draft

Et il n’y a pas de secrets, pour obtenir les meilleurs talents à la Draft, il faut être le plus haut possible. Les Wizards semblent l’avoir bien compris puisque des rumeurs ont indiqué qu’ils avaient essayé de négocier le deuxième choix à San Antonio. Si les Spurs semblent indéboulonnables, Washington pourrait notamment tenter sa chance avec les Philadelphia Sixers dans les jours à venir.

REPORT: Wizards offered some “surprising names” to Spurs in hopes to land the No. 2 pick, per @GrantAfseth.

“Washington has made multiple offers to teams in the top five in an effort to land either Dylan Harper or Jeremiah Fears, even being willing to part with surprising names… pic.twitter.com/IkpCNp915g

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 21, 2025

Une bonne nouvelle dans cette entreprise est que les hommes de Brian Keefe disposent aussi du 18e choix de la Draft cette année et que cela pourrait intéresser des équipes dans un package. La cuvée 2025 est profonde et avoir une autre chance en sortie de loterie pourrait être une excellente nouvelle.

Recruter des joueurs français

Bien sûr, c’est une blague plus qu’une priorité, mais ces deux dernières Drafts, les Wizards ont commencé à se créer un vestiaire très francophone. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, bien sûr, mais aussi le Suisse Keyshawn George. L’intégration d’un nouveal amateur de la langue de Molière serait grandement facilitée.

Au vu des projections des joueurs tricolores, il y a plus de chance qu’un d’entre eux prenne la direction de la capitale grâce au 18e choix plutôt qu’au sixième, mais sait-on jamais. Un Frontcourt Bilal Coulibaly – Noa Essengue – Alexandre Sarr, ça a de la gueule sur le papier, non ?