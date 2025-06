NBA Draft 2025 – que peut faire le Jazz avec le 5è choix ?

La Draft NBA 2025 aura lieu le 25 juin prochain et d’ici là on va faire le point chaque jour sur les options des équipes détenant les dix premiers choix de la cuvée. On continue aujourd’hui avec le Jazz, l’un des grands perdants de la Lottery avec son 5ème choix. Que va faire Utah ?

Un trade pour monter plus haut à la Draft

Après une saison ignoble, le Jazz espérait que son mauvais bilan lui offrirait Cooper Flagg ou au moins une place sur le podium. Raté, les petites boules ont placé Utah à la 5ème place. Un vrai fail qui a dû faire grincer bien des dents à Salt Lake City. Selon certaines sources, il n’est pas impossible que Utah corrige ça le soir de la Draft en montant un trade. Que ce soit via le Pick 5 avec d’autres assets ou peut-être en sacrifiant un Lauri Markkanen qui ne semble pas intouchable.

Selon Tony Jones, qui suit de près la franchise pour The Athletic, il faut s’attendre à tout de la part du Jazz.

“Ce que je sais, c’est qu’avec les choix qu’ils ont, tout est sur la table. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table avec ce que l’on sait de la situation actuelle, c’est à dire la possibilité de monter à la Draft, ne pas bouger, mettre en place un package à échanger, peut-être récupérer quelques assets, peut-être d’essayer de faire un échange à partir du choix numéro 21 pour essayer d’atteindre la quinzaine…. Il y a tellement de choses sur la table avec ce que l’Utah peut faire, et cela fait d’eux une équipe fascinante pour le mois à venir”.

Il est vrai qu’avec les picks 5, 21, 43 et 53, Utah risque d’être actif. On les imagine mal prendre quatre rookies le soir de la Draft, dans un effectif déjà rempli de nombreux jeunes.

Garder le pick 5

Dans l’optique où Utah garde (au moins) son pick 5, quel profil collerait le plus dans l’effectif ? Si on en croit les premiers retours des Mock Drafts, la première idée serait de foncer sur un profil à l’arrière. Avec Jordan Clarkson et Collin Sexton annoncés sur le départ, et un Keyonte George qui n’a pas encore convaincu pleinement, le nouveau venu aurait une voie royale pour s’imposer sur le poste 2.

Cela tombe bien, deux profils peuvent remplir ce rôle à la perfection. On pense à Tre Johnson et V.J. Edgecombe. Deux joueurs assez différents dans le style, l’un plus shooteur, l’autre bien meilleur défenseur notamment mais deux garçons qui ont les qualités pour endosser un rôle de leader à Salt Lake City.

Attention tout de même car selon les derniers retours d’ESPN, Edgecombe pourrait monter sur le podium au détriment d’un Ace Bailey qui pourrait descendre de quelques places. Ce dernier incarne aussi une option si Utah juge que la concurrence a eu tort de le laisser descendre, alors qu’il était considéré comme un Top 3 toute la saison.

Explorer le marché pour aller chercher un All-Star ?

C’est plus une Wild card qu’une option vraiment réaliste mais avec Danny Ainge, il faut s’attendre à tout. Le Jazz avance (très) lentement dans son rebuild et Lauri Markkanen n’est peut-être pas le franchise player autour duquel la franchise veut reconstruire.

Avec le pick 5 et pas mal d’autres à envoyer, Utah a les assets pour intéresser des GM si un joueur majeur se retrouve sur le marché. Le Jazz n’est pas connu pour être une destination de choix à la Free Agency, aussi un trade semble le seul moyen de mettre la main sur une star, en dehors de la Draft NBA. On partirait sur une grosse surprise mais on sait que dans la Grande Ligue, les choses peuvent parfois aller très vite.

