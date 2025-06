On savait que ce match serait une formalité. Pas une partie de plaisir, car il a fallu jouer avec sérieux, et après une entame d’Euro en mode Diesel, les Bleues ont donc prouvé à nouveau qu’elles étaient au dessus d’une grande partie de la concurrence, et ce dans des proportions impressionnantes…

Va-t-on vraiment vous faire le récap d’un match terminé sur le score de 111-37 ? Vous nous voyez venir hein.

On va simplement vous annoncer fièrement que nos Bleues ont fait le taf avec sérieux, que les leaders habituelles Valériane Ayayi ou Janelle Salaün ont confirmé leur grande forme et qu’elles ont été magnifiquement secondées aujourd’hui par Noémie Brochant ou Marie-Paule Foppossi. Les Suissesses n’ont jamais vu le jour, la France jouera la Lituanie ou l’Italie mardi en quarts, et donc, comme prévu, on s’arrête ici et on vous donne plutôt la recette de la Fondue Suisse Romande. Allez zou, bonne soirée et bravo les Bleues !

Recette de la Fondue Suisse Romande

Ingrédients :

800 grammes de Beaufort

400 ml de vin blanc sec

4 c. à café de Maïzena

1 gousse d’ail

5 ml de Kirsch

1 c. à café de muscade

Poivre

500 gramme de pain

Étape 1

Coupez le fromage en petits morceaux. Réservez. Coupez le pain en dés et passez-le quelques minutes au four. Réservez. Épluchez les gousses d’ail puis les écraser à l’aide d’une fourchette.

Étape 2

Dans un caquelon, ajoutez l’ail écrasé, le vin blanc et la maïzena. Faites chauffer le tout en remuant. Ajoutez ensuite les dés de gruyère suisse et laissez chauffer en remuant sans s’arrêter, à l’aide d’une spatule en bois. Quand le mélange est bien lisse et homogène, ajoutez le kirsch, la muscade et le poivre. Mélangez et servez. Vous n’avez plus qu’à tremper les morceaux de pain dedans.