Du lundi 23 au dimanche 29 juin a lieu à Ulanbaataar (Mongolie) la Coupe du Monde de 3×3. Hortense Limouzin, Marie Mané, Marie Michelle Milapie, Camille Droguet, Franck Seguela, Paul Djoko, Jules Rambaut et Raphael Wilson tenteront d’offrir à la France une ou deux médailles de plus, et nous on sera évidemment là pour suivre tout ça et vous en faire profiter. Envoyez le (gros) programme, qui sera mis à jour quotidiennement !

Lundi 23 juin :

5h : Chine – Australie (F)

5h25 : Madagascar – Australie (F)

5h50 : Espagne – Suisse (H)

6h15 : Grande-Bretagne – Pays-Bas (H)

6h40 : Australie – Pologne (F)

7h05 : Italie – Chine (F)

7h40 : Lituanie – Espagne (H)

8h05 : Suisse – Grande-Bretagne (H)

8h30 : Pologne – Madagascar (F)

8h55 : Canada – Lettonie (F)

10h20 : Pays-Bas – Lituanie (H)

10h45 : États-Unis – Japon (H)

11h10 : Hongrie – France (F)

11h35 : Autriche – Canada (F)

12h : Lettonie – Montenegro (H)

12h25 : Mongolie – États-Unis (H)

13h : Lettonie – Hongrie (F)

13h25 : France – Autriche (F)

13h50 : Japon – Montenegro (H)

14h15 : Lettonie – Mongolie (H)

Mardi 24 juin

5h : Madagascar – Belgique (H)

5h25 : Autriche – Allemagne (H)

5h50 : Chili – République Tchèque (F)

6h15 : Pays-Bas – Japon (F)

6h40 : Belgique – Serbie (H)

7h05 : Allemagne – Madagascar (H)

7h40 : États-Unis – République Tchèque (F)

8h05 : Japon – Chili (F)

8h30 : Serbie – Australie (H)

8h55 : Autriche – Canada (H)

10h20 : Pays-Bas – États-Unis (F)

10h45 : Allemagne – Brésil (F)

11h10 : Chine – Porto Rico (H)

11h35 : France – Autriche (H)

12h : Espagne – Ukraine (F)

12h25 : Brésil – Mongolie (F)

13h : Canada – Chine (H)

13h25 : France – Porto Rico (H)

13h50 : Ukraine – Allemagne (F)

14h15 : Mongolie – Espagne (F)

Mercredi 25 juin

5h : Australie – Madagascar (F)

5h25 : Chine – Pologne (F)

5h50 : Lituanie – Grande-Bretagne (H)

6h15 : Pays-Bas – Suisse (H)

6h40 : Italie – Australie (F)

7h05 : Madagascar – Chine (F)

7h40 : Grande-Bretagne – Espagne (H)

8h05 : Suisse – Lituanie (H)

8h30 : Pologne – Lituanie (F)

8h55 : Hongrie – Autriche (F)

10h20 : Espagne – Pays-Bas (H)

10h45 : États-Unis – Lettonie (H)

11h10 : France – Canada (F)

11h35 : Autriche – Lettonie (F)

12h : Montenegro – Mongolie (H)

12h25 : Japon – Lettonie (H)

13h : Canada – Hongrie (F)

13h25 : Lettonie – France (F)

13h50 : Montenegro – États-Unis (H)

14h15 : Mongolie – Japon (H)

Jeudi 26 juin

5h : Belgique – Australie (H)

5h25 : Madagascar – Serbie (H)

5h50 : Japon – États-Unis (F)

6h15 : Chili – Pays-Bas (F)

6h40 : Allemagne – Belgique (H)

7h05 : Australie – Madagascar (H)

7h40 : République Tchèque – Japon (F)

8h05 : États-Unis – Chili (F)

8h30 : Serbie – Allemagne (H)

8h55 : Porto Rico – Autriche (H)

10h20 : République Tchèque – Pays-Bas (F)

10h45 : Brésil – Espagne (F)

11h10 : Canada – France (H)

11h35 : Autriche – Chine (H)

12h : Allemagne – Mongolie (F)

12h25 : Ukraine – Brésil (F)

13h : Porto Rico – Canada (H)

13h25 : Chine – France (H)

13h50 : Espagne – Allemagne (F)

14h15 : Mongolie – Ukraine (F)

Vendredi 27 juin

Play-in (équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque poule)

Samedi 28 juin

Quarts de finale

Dimanche 29 juin