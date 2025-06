Pour son entrée en lice en Coupe du Monde, l’Équipe de France féminine de 3×3 n’a pas fait dans la dentelle. Deux matchs disputés et deux victoires, ça met en confiance pour la suite !

Camille Droguet qui écœure les Hongroises (21-16), Marie Mané clutch face aux Autrichiennes (16-15), Marie-Michelle Milapie et Hortense Limouzin solides comme des rocs. Deux matchs, une grosse averse de deux heures qui retarde le programme, une frayeur en fin de match contre l’Autriche, mais en fin de compte les Françaises ont fait le job et terminent ce Day 1 avec le sentiment du devoir accompli.

Une fin de match étouffante 🥵 mais la victoire au bout ! 🔥

L’Équipe de France féminine termine la journée invaincue en faisant tomber l’Autriche 1️⃣6️⃣-1️⃣5️⃣.#3x3WC pic.twitter.com/9XnWQKGqmV

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 23, 2025



Mercredi les Bleues affronteront la Lettonie et le Canada, le level grimpe, mais l’objectif de la qualif pour le play-in est déjà quasi atteint et il faudra désormais aller chercher une place direct en quarts avec une voire deux victoires de plus. Les mecs débuteront pour leur part leur compétition demain, à 11h35 face à l’Autriche et 13h25 contre Porto Rico. Compétition à suivre en intégralité sur les canaux de la chaine l’Équipe et sur la chaine YouTube de la FIBA. Qui a dit que la saison était finie ? Pas nous.