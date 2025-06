Un nouveau champion vient tout juste d’être couronné, mais les yeux se portent déjà vers l’avenir avec cette Draft 2025 qui prendra place dans deux jours. Si Ousmane Dieng a représenté le drapeau français en Finale, que peut-on espérer pour la nouvelle génération de tricolores qui s’apprête à débarquer dans la Grande Ligue ? Début de réponse dans les dernières mock américaines.

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

Noa Essengue seul Français dans la loterie (top 14) ?

Alors qu’il y a 10 jours l’incertitude régnait encore sur sa position, à 48 heures du dénouement la place de Noa Essengue dans le top 14 de cette Draft 2025 semble presque assurée. Seul CBS Sports (qui semble bouder les Frenchies) le place hors de sa loterie, sinon, l’ailier d’ULM fait l’unanimité chez les gros médias américains, et pourrait atterrir entre les places 8 et 11.

Des choix qui l’emmèneraient chez les Nets, les Raptors ou les Blazers. Trois équipes sans grands objectifs pour le moment et qui pourraient être un terreau fertile au développement de l’Orléanais. Alors Essengue dans la loterie, on peut être assez serein, mais sera-t-il le seul français à l’atteindre ? Deux autres profils peuvent y prétendre.

En premier lieu, le plus avancé dans cette course : Joan Beringer. The Athletic le plaçait douzième à J-12, c’est désormais au tour d’ESPN de le placer parmi les quatorze premiers… à la quatorzième place, chez les Spurs d’un autre pivot français en la personne de Wemby. Pas d’assurance concernant un choix dans la loterie mais même dans les mock qui ne le classent pas à ce niveau-là, Beringer est souvent le deuxième tricolore cité, au duel avec un certain Nolan Traoré.

Le meneur de Saint Quentin lui, est le petit chouchou de NBADraft.net, qui l’estimait encore plus haut il y a plusieurs semaines (pick 6 à J-20). Légère descente jusqu’à la dixième position qui le place au duel avec Essengue (onzième toujours selon NBADraft.net), et qui l’enverrait sur les lignes arrières de Phoenix histoire d’envoyer du caviar à Devin Booker et Dillon Brooks (encore du mal à écrire ces lignes mais bon).

Difficile encore une fois d’assurer à Traoré un avenir dans la loterie, tant ce serait plus une surprise qu’autre chose, mais que ce soit pour lui ou Joan Beringer, il faut continuer d’espérer jusqu’au bout !

Et les autres alors ?

Et oui car il n’y a pas que la loterie dans la vie, le reste de ce premier tour est aussi l’occasion de voir deux nouvelles têtes bleu-blanc-rouge débarquer dans cette Draft, en plus de déceler ce qui est plus probable pour Beringer et Traoré.

Restons sur ces deux là pour commencer. Les Américains aimeraient semble-t-il voir Nolan Traoré prendre la relève de Killian Hayes à Brooklyn puisque trois des cinq mock l’envoient chez la petite sœur des Knicks, que ce soit avec le pick 19 ou le pick 26. Franchise dans laquelle pourrait également atterrir Joan Beringer selon Sports Illustrated et NBADraft.net, tandis que Bleacher Report le voit plutôt du côté de New Orleans pour lancer l’ère Joe Dumars en Louisiane.

Mais les deux arrivants de ce reste de premier tour sont bien Maxime Raynaud et Noah Penda. Raynaud fait partie des 30 premiers choix dans presque toutes les mock (toujours sauf CBS…). Que ce soit chez le Magic, les Hawks, les Suns ou même les Celtics, un grand pivot capable de s’écarter et de planter au large ça fait toujours de l’œil. Potentiel steal à venir ?

La dernière question de ce premier tour concernant nos Français réside donc dans la présence ou non de l’ailier du Mans, Noah Penda. Absent chez Bleacher Report et NBADraft.net, il est en bordure de top 30 selon ESPN (pick 30) et CBS Sports (pick 28), alors que Sports Illustrated se montre bien plus optimiste avec une 22ème place chez les Hawks. Difficile de dégager une vraie dynamique tant Penda a toujours été à la limite du premier tour depuis le début des mock drafts. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts.

Même constat qu’il y a 10 jours, si tout se passe pour le mieux ça nous ferait donc cinq français au premier tour, avec cependant un peu plus d’espoir de voir un autre Français aux côtés de Noa Essengue dans la loterie. Les dés sont presque jetés, rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour en découvrir les numéros.

