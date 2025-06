Rupture du tendon d’Achille confirmée pour Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton souffre, selon Shams Charania, d’une rupture du tendon d’Achille. Un crève-coeur, qui confirme les inquiétudes des fans et des Pacers suite à la blessure de la star lors du Game 7 des Finales NBA. La vie est parfois extrêmement cruelle.

C’est le genre d’article qu’en tant que fan de basket, on n’a pas réellement envie d’écrire. Tyrese Haliburton souffre bien d’une rupture du tendon d’Achille. Il faut d’ores et déjà prévoir une absence d’une saison sans doute complète, et on ne devrait revoir Hali que pour le début de l’exercice… 2026-27.

C’est officiel… 😔

Rupture du tendon d’Achille pour Tyrese Haliburton… https://t.co/gpDTQObbV5

Touché dès les premières minutes d’un Game 7 de Finales NBA, Haliburton n’a pas pu disputer le reste de la rencontre. Nous avons vécu avec grande tristesse les images de douleur du joueur, son évacuation du parquet. Un événement qui a gâché la rencontre, pourtant si bien partie. En aurait-il été autrement concernant l’issue du match, si la star des Pacers avait été présente ? Personne ne le saura jamais.

Aucune idée à quoi ressemblera l’équipe des Pacers quand Haliburton reviendra.

Mais son retour, déjà, sera célébré debout et regardé dans beaucoup de recoins de la planète basket.

Un run mémorable de Tyrese sur ces Playoffs 2025 🙏

Ce que l’on sait en revanche, c’est que s’engage dès maintenant le combat d’une carrière, pour revenir en forme et dans la durée sur les parquets. Pour un joueur qui a marqué la planète basket avec ses exploits durant la campagne de Playoffs fraîchement terminée, on peut vous assurer qu’on sera là pour son retour, déjà attendu, finalement.