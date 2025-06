Quelques heures après la bombe Kevin Durant lancée en apéro du Game 7 des Finales NBA : nouveau trade d’envergure en NBA ! Jrue Holiday est échangé contre Anfernee Simons sont échangés, les Celtics et les Blazers se sont tapés dans la main !

ALERTE trade !!! Le double-champion NBA Jrue Holiday quitte donc Boston pour un projet autrement ambitieux, entendez par là “où il y a tout à faire”, et il y chaperonnera quelques jeunes à fort potentiel (Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Toumani Camara). Il apportera également dans le grand ouest sa défense, son expérience, son leadership… bref le package du joueur parfait, une belle touche pour Portland dans un transfert qui semble assez win-win sur le papier.

Avec l’arrivée de Jrue dans l’Oregon, les Blazers se positionnent toujours un peu plus vers un retour en Playoffs, qu’ils peuvent très bien ambitionner dès la saison prochaine avec Jrue à la baguette.

Portland récupère Jrue Holiday pour fortifier sa défense et continuer son push vers un retour en Playoffs.

Les Blazers ont réalisé une belle fin de saison, et les rumeurs circulaient autour de Simons depuis belles lurettes.

Côté Boston, on savait que les Celtics avaient dans l’idée de dégraisser, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis notamment, mais comme souvent Brad Stevens a eu le nez fin et s’en sort très bien en récupérant l’un des meilleurs attaquants de NBA à son poste, jeune, et au potentiel qui peut encore être travaillé.

Brad Stevens a encore frappé.

Le boss des Celtics casse le groupe champion en 2024 mais réagit tout de suite après la blessure de Tatum.

Anfernee Simons a 26 ans, bagage offensif élite et sniper qui va se régaler dans l’attaque de Boston.

La suite pour les C’s ? Jayson Tatum est absent pour toute la saison, Kristaps Porzingis va emmener ses mœurs étranges dans d’autres contrées, et on parle même de… Jaylen Brown dans quelques rumeurs de trades. Bref, ça va swinguer à Boston, vraie expression de vieux.

Boston n’a pas fini son marché.

Porzingis est mentionné dans plusieurs potentiels deals, les Celtics doivent réduire leurs dépenses astronomiques.

Demain soir la Draft, et dans une semaine la Free Agency. En d’autres termes restez connectés, car ça y est, la NBA est sens dessus dessous pour quelques semaines ! Qui a dit qu’on allait se reposer ?