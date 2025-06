Après les filles hier, qui ont d’ailleurs très bien fait leur taf, c’est donc au tour de ces messieurs de débuter ce matin leur Coupe du Monde 2025. Deux matchs pour se chauffer, deux victoires si possible, car pour aller au bout il ne faudra pas laisser grand chose en route…

Deux bons tests pour commencer, histoire de savoir de quel bois on se chauffe.

Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Raphael Wilson débutent leur CDM ce matin à 11h10, et ce sera face aux Champions d’Europe en titre autrichiens. Effectif renouvelé à 50% avec notamment l’absence du patapouf Kaltenbrunner, mais l’Autriche reste l’une des dix meilleures équipes au monde, heureusement que la France est Top 3 sinon on aurait le droit d’avoir peur.

Deux heures plus tard les Français seront opposés aux dangereux Portoricains, emmenés entre autre par les deux cracks du club de Carolina Antonio Ralat et Luis Cuascut. Deux premiers tests avant de jouer le Canada et la Chine jeudi mais comme le dit si bien IAM “demain c’est loin” et encore plus après-demain.

Deux gros matchs à suivre sur la chaine l’Équipe et sur la chaine YouTube de la FIBA, avant de s’envoyer le soir et en intraveineuse un combo quarts de finale de l’EuroBasket / Game 5 des Finales du championnat de France. Il est comment notre mardi ? Il est orange, puis bleu et jaune.