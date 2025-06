La fiesta NBA terminée et quelques heures avant la Draft puis la Free Agency, on va pouvoir se concentrer sur nos Bleues et leur quête de titre européen. Une quête qui se poursuite à 16h30 au Pirée, avec un quart de finale bouillant contre la Lituanie. Allez les filles !

Laura Juskaite, Egle Sventoraite, Laura Miskiniene et, surtout, Juste Jocyte. Y’a des vannes de fou à faire avec tous leurs noms mais méfiez-vous, ces filles là seront en tenue tout à l’heure pour faire de la vie de l’Équipe de France un cauchemar.

L’ancienne crack de l’ASVEL mène son pays vers de bons résultats sur cet Euro (victoires face à la Serbie et la Slovénie, défaite contre l’Italie), et il faudra dans tous les cas prendre ce match avec 300% de sérieux côté EDF. La première sortie contre la Turquie avait été stressante mais finalement bien gérée, les deux autres contre la Grèce et la Suisse ont été beaucoup plus convaincante, et c’est cet état d’esprit qu’il faudra montrer tout à l’heure au Pirée.

Janelle Salaün est dans une forme olympique, Valériane Ayayi, Leila Lacan et Iliana Rupert la secondent merveilleusement bien, et quelques nouvelles armes ont même été utilisées avec Noémie Brochant ou Marie-Paule Foppossi, pour une équipe qui semble monter en régime sereinement. Au dessus physiquement, la France est la favorite de cet Euro mais la marge reste fine sur des matchs couperets, et pour aller taper l’Espagne ou la République Tchèque en demi et peut-être la Belgique en Finale, il ne faudra s’autoriser aucune respiration.

Plus que trois matchs à gravir la première à 16h30 contre uns institution balte alors attention mesdames. Match à suivre sur TMC avec le GOAT David Cozette et la non moins fortiche Sarah Michel au micro, nous on sera là, avec les vuvuzelas.