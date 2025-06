Ça bouge à Dallas ! Désireux de verrouiller leur raquette, les Mavs ont prolongé leur pivot Daniel Gafford pour trois ans et 60 millions. Dallas devrait être un acteur majeur des prochaines semaines, car il y a un trade à se faire pardonner…

Ça, c’est fait.

Titulaire une bonne partie des matchs de Dallas la saison passée, Daniel Gafford reste au ranch trois saisons de plus. Le pivot aux mains sûres et aux yeux clairs tournait l’an passé à 12 points de moyenne à… 70% au tir, Jordan Poole est jaloux, et squattera donc la raquette des Mavs en 2025-26, aux côtés d’Anthony Davis, Dereck Lively III et PJ Washington, très solide, alors que Cooper Flagg devrait débarquer sur du poste 3/4 via le pick 1 de la Draft demain soir.

🚨 Daniel Gafford prolonge aux Mavs 🚨

Le pivot signe pour 60 millions de dollars sur 3 ans.

Entre Anthony Davis, Dereck Lively II, (bientôt Cooper Flagg ?) et lui, la raquette de Dallas est plus que solide ! 💪 https://t.co/Lie2p2TpYJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025



Belle opération pour la franchise texane, une phrase que l’on a peu écrit ces derniers mois, et on surveillera en tout cas les faits et gestes du GM Nico Harrison dans les prochains jours, au cas où le garçon soit pris de convulsions et n’envoie son pick 1 contre Donovan Clingan ou une machine à café Senseo.