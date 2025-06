Énorme surprise hier soir à Washington, Khris Middleton avait une player option à 33 millions de dollars pour la saison prochaine et il l’a… activé. On tombe des nues.

Champion NBA en 2021 avec les Bucks, Khris Middleton a depuis été transféré à Washington pour y jouer un rôle de leader dans le vestiaire et sur le terrain, aux côtés de Bilal Coulibaly, Alex Sarr et tous les Gavroches de la capitale. Propriétaire d’un gros contrat qu’il a sans doute mérité, l’homme à la dentition particulière avait le choix de prendre ou non sa player option pour la saison prochaine, à savoir s’envoyer 33 millions dans les popoches pour rester pépouze à Washington. Et à votre avis, qu’a-t-il fait ?

Sans surprise, Khris Middleton sirope un mojito et active sa player option à 33 MILLIONS DE DOLLARS.

Dernière année de contrat pour Khris, qui sera soit transféré, soit relâché, soit libéré dans un an. https://t.co/Q3c7YopMgw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025



On ne va pas se mentir, c’était le secret le moins bien gardé des Stazounis. Khrissou prend donc son pactole, et celui qui tournait depuis son arrivée chez les Wizards à… 11 points de moyenne va pouvoir se mettre bien en attendant de savoir où il poursuivra sa carrière, lui qui n’a finalement que 33 ans. 33 comme… nan on va pas le redire, ça commencerait à faire mal au cœur.