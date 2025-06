Parmi les dizaines de rumeurs qui suintent un peu partout depuis quelques jours, celle-ci a retenu notre attention. Les Mavs chercheraient à se renforcer à la mène et auraient jeté leur dévolu sur un “futur Hall of Famer”… Désolé, mais les vannes étaient offertes avec cette info.

Depuis le départ cataclysmique de Luka Doncic en février dernier, les Dallas Mavericks ne sont plus un sujet de basket mais un sujet de punchlines pour les uns et de dépression pour les autres. Malgré tout les Mavs restent compétitifs avec Anthony Davis, Kyrie Irving et bientôt Cooper Flagg, entre autres, et à quelques jours du début de la Free Zgency il semblerait que le front office texan s’agite, une phrase qui ne fait pas du tout peur tiens.

McConnell est indisponible désolé https://t.co/mBkmY1NdiY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025



Notre ami journaliste de Clutch Points a choisi Chris Paul pour illustrer ses propos, mais plusieurs noms nous viennent à l’idée, rentrant chacun dans cette case de meneur futur Hall of famer. On pense donc au Point God, même si logiquement la Spurs Nation n’aime pas trop traiter avec la racaille de Dallas, on pense également à Russell Westbrook, toujours dans le game à envoyer ses énormes briques, et on pense donc à… Luka Doncic, désolé fallait la faire.

En effet, envoyer Luka Doncic à Los Angeles et au vu des conditions dans lesquelles ça a été orchestré… on se dit que le GM Nico Harrison doit s’envoyer suffisamment de produits pour être capable d’envoyer à Luka un SMS du genre “si tu reviens j’oublie tout”.

Plus sérieusement, Dallas chercherait donc à s’enticher d’un poste 1 pour faire souffler et épauler un peu Kyrie Irving, en sachant que Dante Exum est 1) Free agent et 2) injury prone et que Spencer Dinwiddie est 1) Free agent et 2) nul.

Chris Paul pour un dernier défi à Dallas ? Pourquoi pas, et sa doublette avec Jason Kidd au coaching aurait une sacrée gueule. Ah bah oui tiens, si c’était Jason Kidd le nouveau meneur des Mavs ? Ah non, lui est déjà Hall of Famer, ça marche pas.