NBA Draft 2025 – que peuvent faire les Sixers avec leur 3e choix ?

Alors que la Draft NBA 2025 approche à grands pas, zoom sur les situations de chaque équipe qui sélectionnera dans le Top 10 le 25 juin prochain. Au menu aujourd’hui : les Sixers, qui possèdent le 3e choix. Quelles sont les options à Philadelphie ?

Option #1 : sélectionner Ace Bailey ou V.J. Edgecombe

Ce sont les deux choix les plus probables. Depuis la Loterie, ces deux joueurs sont projetés en boucle chez les Philadelphia Sixers, ils seront sans doute les deux plus grands talents disponibles avec le troisième choix de la Draft. Mais leurs profils ne sont pas du tout les mêmes.

Ace Bailey est un poste 3/4 très physique avec un shoot soyeux et fiable. Un vrai attaquant qui a pour mission principale de mettre le ballon dans le cercle dès que la gonfle lui arrive dans les mains. Aux-côtés de Paul George, il pourrait apprendre de nombreuses ficelles du métier et apporterait aux Sixers du spacing et de la qualité offensive dès son arrivée en NBA.

Mais le plus souvent, c’est V.J. Edgecombe qui est lié à Philadelphie, peut-être parce que son plafond des deux côtés du terrain est plus haut que son “concurrent” et qu’il est un joueur plus mature. Son shoot est moins bon, mais athlétiquement, il est peut-être le meilleur profil de la Draft. Le joueur des Bahamas est aussi un défenseur de qualité, qui est capable de porter la balle de l’autre côté du parquet. Son association avec Tyrese Maxey sur le back-court pourrait très bien fonctionner. Les deux joueurs sont virevoltants et sur le papier, complémentaires. Avec le retour de Jared McCain en plus, il y aurait beaucoup de qualité sur les extérieurs à Philly.

Option #2 : descendre à la Draft pour se renforcer sur le Frontcourt

Avec Tyrese Maxey, Jared McCain, Quentin Grimes (s’il prolonge) et quelques minutes de Paul George sur le poste 2, le back-court des Philadelphia Sixers est déjà très chargé et compétitif, mais les meilleurs joueurs de cette cuvée (hormis Cooper Flagg et Ace Bailey) jouent sur ces postes. Si le profil de l’ailier de Rutgers ne satisfait pas les dirigeants de la franchise, ils pourraient bien descendre pour recruter un autre joueur sur le Frontcourt.

Si Guerschon Yabusele venait à s’en aller cet été, il ne resterait plus de profondeur pour épauler Paul George et Joel Embiid. Kon Knueppel, Khaman Maluach ou Collin Murray-Boyles pourraient être des solutions intéressantes à explorer.

En descendant dans la Draft, ils pourraient sans doute récupérer un autre joueur intéressant dans le trade (Bruce Brown ? Nic Claxton ? Khris Middleton ?). Les meilleurs joueurs des Sixers ont la trentaine et l’arrivée de deux joueurs de haut niveau sur des postes plus faibles pourrait redonner de l’ambition au groupe.

Option #3 : transférer le pick pour chercher une autre star

Et s’ils voulaient aller encore plus loin dans cette logique, profiter encore plus du prime de Joel Embiid en visant le titre, les dirigeants des Sixers pourraient même se débarrasser complètement du pick contre une nouvelle star. Il n’est pas évident de savoir aujourd’hui quel autre management pourrait se débarrasser d’un très bon joueur contre ce troisième choix, mais si le package est suffisamment attirant, Philly pourrait céder.

Jared McCain est leur jeune joueur à développer et le reste de l’effectif est déjà là pour gagner. Avec un très fort poste 2 ou 4, par exemple, l’équipe, sur le papier serait construite pour le titre. Il faudrait ensuite parvenir à éviter les blessures ce qui est difficile lorsque Paul George et Joel Embiid sont les stars de l’effectif.

Lauri Markkanen à Philadelphie, par exemple, est-ce que cela pourrait faire fantasmer Daryl Morey au point de laisser s’envoler un troisième pick de Draft ? Le montage financier ne serait pas évident, mais sur le papier, c’est excitant.