NBA Draft 2025 : que peuvent faire les Hornets avec le pick 4 ?

La Draft 2025, c’est dans 2 jours ! Un événement qui nous dévoilera les 30 choix du premier tour ce 25 juin. L’occasion de faire le point sur ce que peut faire chaque équipe avec ses choix respectifs, et aujourd’hui, zoom sur les Charlotte Hornets !

Le seul choix viable : choisir le meilleur prospect disponible

On ne va pas se le cacher : les Hornets sont dans une panade abominable. Turnover important du côté de la direction et du staff depuis plusieurs années, blessures à la pelle et résultats qui ne décollent pas d’un poil. LaMelo Ball est un joueur extraordinaire quand il n’est pas blessé, Brandon Miller est un très bon joueur quand il n’est pas blessé. Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, les français de l’équipe, ont de quoi devenir de beaux joueurs NBA, mais encore faut-il que la franchise leur donne les armes et le temps de jeu pour progresser.

“Should VJ Edgecombe (whom the Hornets are said to be high on) come off the board at No. 3, Charlotte will likely be choosing between trade-down scenarios or picking among Kon Knueppel, Jeremiah Fears, Ace Bailey, and Tre Johnson.” 🤔 pic.twitter.com/whnEBbHLgs

— r/CharlotteHornets on Reddit (@HornetsReddit) June 23, 2025

Dans ce marasme ambiant, la direction à prendre n’est pas claire : vendre LaMelo, repartir de zéro ? On y est déjà, au zéro, en termes de résultats. Avec le choix n°4 de la Draft 2025, on ne va même pas parler d’échange. Il faut choisir le meilleur prospect disponible. Un jeune capable d’apporter rapidement, un jeune que Charles Lee peut développer. Sur le nom ? Encore quelques incertitudes, mais V.J. Edgecombe, Kon Knueppel, Ace Bailey, Tre Johnson. Des profils à très haut potentiel.

Monter à la Draft en échangeant les choix 33 et 34

Les deux autres choix des Hornets ne sont qu’en début de second tour. L’idée pourrait être de les envoyer à une franchise qui est placée entre 25 et 30, qui ne souhaite pas forcément drafter, pour récupérer un autre jeune un peu mieux côté qu’un second tour. Un échange gagnant – gagnant, en somme. Pour aider un peu à ENFIN lancer ce projet sportif qui rase les murs de la ligue depuis bien trop longtemps.