Draft NBA 2025 : les meilleurs et pires scénarios pour les principaux prospects !

Deux jours avant le premier tour de la Draft NBA 2025, il fallait sortir la boule de cristal et y regarder les meilleurs et pires scénarios inimaginables pour les plus gros prospects de cette cuvée. Quel joueur dépassera nos attentes, quel joueur n’y répondra pas ?

Chaque joueur est unique et il ne s’agit pas là de les catégoriser ou les mettre dans des cases. L’objectif est, à partir de leurs caractéristiques physiques et de leurs styles de jeu, de les rapprocher de joueurs déjà existants afin de donner une idée de qui seront leurs modèles pour réussir en NBA !

Cooper Flagg

Meilleur scénario : Scottie Pippen

Pire scénario : Andre Iguodala

L’ailier athlétique, talentueux, qui sait absolument tout faire sur un parquet… comment ne pas penser à la légende des Bulls. Problème pour la concurrence, Cooper Flagg est encore plus grand et pourrait devenir un meilleur shooteur. Bonne chance aux défenses.

If all goes as expected, Dallas will soon become the first team since 1989 to start three No. 1 overall picks in the same lineup

🔸 2011: Kyrie Irving

🔸 2012: Anthony Davis

🔸 2025: Cooper Flagg

The last team to do it? The iconic ’89 Lakers with Magic, Kareem, and Worthy.… pic.twitter.com/kYfzJUGkfo

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 22, 2025

Dylan Harper

Meilleur scénario : James Harden

Pire scénario : D’Angelo Russell

Dans l’idée, ce serait surtout le barbu des débuts. Dylan Harper n’est pas encore le genre de joueurs qui peut balancer 10 missiles derrière l’arc. Un slasher exceptionnel, genre de Jalen Brunson de grande taille, qui devrait vite être un poison pour ses adversaire. Sa défense n’est pas géniale, mais déjà meilleure que celle des deux autres joueurs nommés !

Ace Bailey

Meilleur scénario : Paul George

Pire scénario : Rudy Gay

Peut-être le plus grand mystère de cette cuvée. Un potentiel offensif sans limite, mais des actions comme ses refus de workouts qui le font baisser à la Draft. Sa mentalité a l’air assez spéciale, mais au vu de son tir et de sa fluidité sur un terrain de basket, si tout clique, il sera un All-Star dans cette Ligue.

V.J. Edgecombe

Meilleur scénario : Dwyane Wade

Pire scénario : Avery Bradley

Des qualités athlétiques et une férocité dans ses drives qui rappellent la légende du Miami Heat. V.J. Edgecombe est déjà un défenseur acharné, et en attaque, il est capable de faire encore mieux que ce qu’il a produit à Baylor. Les Bahamas tiennent un diamant brut, dans tous les sens du terme.

Jeremiah Fears

Meilleur scénario : Jamal Murray

Pire scénario : Cole Anthony

Souvent oublié dans les discussions autour de cette Draft et pourtant son handle et son culot en font un régale pour les yeux. Il n’aura pas peur des grands moments en NBA, c’est certain et est capable de réaliser certains des plus beaux highlights de cette cuvée. Le futur lieutenant idéal, monstrueux en Playoffs comme Jamal Murray ?

Tre Johnson

Meilleur scénario : Devin Booker

Pire scénario : James Bouknight

Il y a de ces joueurs dont le plafond et le plancher sont très éloignés l’un de l’autre. Si tout roule pour le joueur de Texas, il sera l’un ou le meilleur joueur offensif de cette Draft, car il semble capable de tout faire de ce côté du parquet. Si les tirs ne rentrent pas et qu’il ne parvient pas à trouver son rôle, il pourrait être une des plus grandes déceptions.

Tre Johnson with a career high vs Arkansas tonight..

39 PTS (14-28 FG, 7-11 3PT)

4 AST

2 STLS

How we feeling rn? Top 5?? pic.twitter.com/XOMHaF0qDd

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) February 27, 2025

Khaman Maluach

Meilleur scénario : Rudy Gobert

Pire scénario : Mo Bamba

Un grand défenseur, long, capable de contrer des tirs avec ses doigts de pied en buvant un café… les comparaisons sont presque simplistes, mais on ne va rien inventer. Le pivot de Duke peut devenir une terreur dans les raquettes, mais encore faudra-t-il y arriver.

Kon Knueppel

Meilleur scénario : Chris Mullin

Pire scénario : Max Strus

Un petit peu plus que le “simple” shooteur élite. Bien sûr, c’est sa plus grande force et ce qui lui permettra de durer en NBA. Mais, bien utilisé et en confiance, Kon Knueppel pourra poser la balle au sol et devenir un deuxième ou troisième créateur d’une équipe sérieuse. Le modèle à suivre vient de Golden State.

Collin Murray-Boyles

Meilleur scénario : Draymond Green

Pire scénario : Kurt Thomas

Quel défenseur, quelle boule de muscle. Si l’évolution de son plafond en attaque définira le niveau de son succès en NBA, il est déjà un chien de garde très efficace à avoir dans sa raquette. Le gaucher devra travailler son tir et sa qualité de passes pour devenir un joueur élite, mais son plancher est déjà très haut.

quick video about one of the most dominant prospect performances from this past college season, by the uniquely talented collin murray-boyles pic.twitter.com/IRBMiLS4Ki

— J. Kyle Mann (@jkylemann) June 12, 2025

Kasparas Jakucionis

Meilleur scénario : Manu Ginobili

Pire scénario : Donte DiVincenzo

Un des joueurs les plus agréables à voir jouer. Sa taille combinée à sa qualité de playmaking peuvent en faire un chouchou de bons nombres d’observateurs. Son shoot reste à travailler pour devenir un joueur confirmé, mais si vous aimez les élégants, vous serez conquis par le Lituanien.

Egor Demin

Meilleur scénario : Franz Wagner

Pire scénario : Kyle Anderson

Faîtes un copié/collé du paragraphe de Kasparas Jakucionis et changez juste la fin par “le Russe”. Sauf que Egor Demin est encore largement plus grand (2m06) et que personne ne sait encore s’il jouera meneur de jeu qu’ailier en NBA. Un prospect extrêmement intriguant qui, au vu de ses forces et de ses limitations dépendra beaucoup du contexte de son équipe pour briller.

Derik Queen

Meilleur scénario : DeMarcus Cousins

Pire scénario : Enes Kanter

Un joueur d’un autre temps. Sa panoplie au poste ramène les fans dans les années 1990. C’est un joueur au talent offensif spécial, qui n’est pas un poids non plus de l’autre côté du parquet, mais dont les qualités physiques sont en-dessous de la moyenne à son poste. À lui de montrer que ses mains peuvent largement le compenser.

Derik Queen vs Iowa Tonight in a W..

18 PTS (6-9 FG, 6-7 FTs)

13 REBS

Best available big in the 2025 Draft!!! pic.twitter.com/Gc2gUscOY5

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) February 17, 2025

Carter Bryant

Meilleur scénario : Nicolas Batum

Pire scénario : Kevin Knox

Le 3&D de la cuvée. Comme tous les joueurs de ce type, sa réussite derrière l’arc déterminera la qualité de sa carrière en NBA. S’il les rentre, il jouera 15 ans, sinon, il faudra vite regarder les vols vers l’Europe ou l’Asie. Un modèle français à avoir en tête, ça ne fait jamais de mal.

Joan Beringer

Meilleur scénario : DeAndre Jordan

Pire scénario : Moses Brown

Peut-être l’athlète le plus fou de cette cuvée. Sa vitesse et sa détente sont absurdes pour un être humain de cette taille, mais son manque de fondamentaux, lié à son début tardif dans le basket-ball pourrait le limiter. À voir, à quel rythme le pivot parviendra à progresser.

Noa Essengue

Meilleur scénario : Pascal Siakam

Pire scénario : Al Farouq Aminu

En transition et en défense, le joueur de Ulm est déjà extrêmement spécial. Désormais, il travaille pour améliorer son shoot et sa capacité à poser la balle au sol. Il semble déjà un peu moins limité offensivement que Pascal Siakam à ses débuts en NBA, mais le Camerounais a tellement progressé, il est l’exemple à suivre.

Nolan Traoré

Meilleur scénario : Tyrese Maxey

Pire scénario : Jannero Pargo

Sa vitesse sur le premier pas et sa capacité à transpercer les défenses font penser à la pépite des Philadelphia Sixers. Pour atteindre son niveau de réussite en NBA, il va falloir que le jeune meneur de jeu de Saint Quentin progresse derrière l’arc et continue ses progrès express à la distribution !

Maybe the best game of the season for Nolan Traore vs Le Mans. 21 points (4/7 3P), 7 assists, 2 turnovers in 28 minutes. Some impressive shot-making and pick and roll playmaking, while showing his handle and speed getting downhill and finishing for the 18-year-old. pic.twitter.com/Jwe9aqFqjy

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 8, 2025

Noah Penda

Meilleur scénario : Boris Diaw

Pire scénario : Kenrich Williams

Tellement polyvalent et complet. Il n’a peut-être pas encore la pointe de magie de l’ancien capitaine de l’Équipe de France, mais son talent de passeur combiné à ses épaules larges y font forcément penser. Noah Penda semble déjà prêt pour la NBA, mais ce n’est jamais simple de s’imposer sur la durée…

Maxime Raynaud

Meilleur scénario : Domantas Sabonis

Pire scénario : Mike Muscala

Un pivot boulimique du rebond, avec des excellents modes près du panier, une capacité à s’écarter, mais une vitesse de pieds suspecte en défense, ça vous rappelle quelqu’un. Pour se rapprocher du modèle lituanien, le roi de Stanford devra améliorer sa distribution, mais sinon, il a tout en stock pour secouer les raquettes NBA.