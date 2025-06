Ces derniers temps, le nom d’Ace Bailey chute dans les mock-drafts et il faut dire que l’ailier ne semble pas mettre grand chose en oeuvre pour changer ça. L’ancien de Rutgers a annulé son workout avec les Sixers qui détiennent le troisième choix de la Draft. Une équipe dans laquelle beaucoup d’observateurs l’imagin(ai?)ent jouer.

Il y a quelques mois encore, Ace Bailey était à la lutte pour la deuxième place de la Draft NBA 2025. Désormais, son nom apparaît de plus en plus rarement dans le Top 3 et ESPN le descend même à la sixième place de sa mock. L’ailier perd en valeur, semaine après semaine, sa stratégie de non auto-promotion en est la cause principale.

À cette heure, il est le seul prospect américain à ne pas avoir réalisé un seul workout avec une franchise NBA. Et la dernière nouvelle, donnée par Jonathan Givony, est qu’il a annulé son entretien avec les Philadelphia Sixers, détenteurs d’un troisième choix qui lui était promis il y a encore peu.

NEWS: Rutgers star Ace Bailey has canceled his workout with the Philadelphia 76ers, sources told ESPN.

Bailey remains the only US-based prospect yet to visit any NBA teams.

The Sixers have not ruled out selecting Bailey, sources say.

STORY: https://t.co/xiPP7zMOLb pic.twitter.com/ikFH2f9bkG

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 19, 2025

Toujours selon le journaliste d’ESPN, la franchise de Pennsylvanie pourrait tout de même choisir Ace Bailey le 25 juin prochain, mais les probabilités semblent plus faibles.

Récemment, Jonathan Givony affirmait que l’ailier se voyait comme un des trois meilleurs joueurs de sa cuvée mais qu’il cherchait aussi à atterrir dans une équipe qui lui filera les clés du camion et en fera sa star numéro 1. Les Sixers étant menés par Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, ce souhait ne sera pas exaucé en cas de sélection au troisième choix.

Ace Bailey’s draft stock has been falling due to his unwillingness to visit several teams and the fact that he has yet to conduct a single workout, per @DraftExpress

Bailey believes he’s a top-three player in the draft and wants to be selected by a team that will provide a… pic.twitter.com/qyhuteKr14

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 17, 2025

La Loterie de la Draft cette année a projeté beaucoup de “bonnes” équipes dans le haut du tableau et si Ace Bailey veut vraiment devenir la star d’un projet dès sa saison rookie, redescendre un petit peu pour aller chercher les Wizards, le Jazz ou autres Nets n’est pas dénué de sens.

Toujours est-il que la stratégie est risquée et que d’autres spécialistes de Draft comme Kevin O’Connor ont profité de la situation pour dire tout ce qu’ils n’aimaient pas dans le jeu d’Ace Bailey. Attention à ne pas trop jouer avec le feu !

Source texte : Jonathan Givony