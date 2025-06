La liste des plus grosses ventes de clubs/franchises dans l’histoire du sport

La vente des Los Angeles Lakers est devenue hier soir la plus chère de l’histoire du sport mondial. 10 milliards de dollars investis par Mark Walter pour s’offrir une des franchises les plus iconiques de toutes. Retour sur le prix d’autres ventes qui ont marqué ces dernières années.

Les franchises américaines sont très transparentes sur le prix de vente, contrairement aux équipes de sport européennes, alors il est plus simple d’estimer la valeur des clubs sportifs de l’autre côté de l’Atlantique. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de changement de propriétaire dans le basket-ball, le football américain ou encore le base-ball et voici le top 10 des opérations les plus chères réalisées.

1) Los Angeles Lakers – 10 milliards de dollars

2) Boston Celtics – 6,1 milliards de dollars

3) Washington Commanders – 6,05 milliards de dollars

4) Denver Broncos – 4,65 milliards de dollars

5) Phoenix (et Mercury) Suns – 4 milliards de dollars

6) Dallas Mavericks – 3,5 milliards de dollars

7) Charlotte Hornets – 3 milliards de dollars

8) New York Mets – 2,4 milliards de dollars

9) Brooklyn Nets – 2,35 milliards de dollars

10) Carolina Panthers – 2,275 milliards de dollars

En Europe, seules les équipes de football peuvent jouer dans cette cour. À titre de comparaison, Jim Ratcliff a racheté 25% des parts de Manchester United pour 1,02 milliard de livres (soit 1,3 milliard de dollars) en 2024, et les anciens propriétaires lui demanderaient 6 milliards pour la totalité du club. L’Olympique. Lyonnais, quelques années avant, s’était vendu pour 861 millions d’euros.

Le Real Madrid est l’équipe européenne avec la plus forte valeur de la planète selon Forbes. La Casa Blanca est estimée à 4,2 milliards de dollars, mais dans le même article, les Los Angeles Lakers étaient évalués à 3,7 milliards. Deux franchises de sport devançaient le club de Florentino Perez, les Dallas Cowboys (5 milliards) et les New York Yankees (4,6 milliards).

Les prix ne font que monter et en cas de nouvelles ventes, les Los Angeles Lakers pourraient rapidement perdre leur “titre”. Il n’empêche qu’avec 10 milliards de cacahuètes, la famille Buss a de quoi se nourrir pour les années à venir !

Source texte : CBS Sports / Forbes