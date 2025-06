Après une première réussie hier face à la Turquie, l’Équipe de France enchaine dès aujourd’hui avec une deuxième rencontre, face à la Grèce, hôte de cet EuroBasket. Il faudra être plus solide qu’hier pour faire la passe de deux, qui qualifierait d’ailleurs les Bleues pour les quarts. Allez !

A la question “peut-on perdre contre une nation dont les deux plus grandes stars sont Nikos Aliagas et la feta ?” La réponse est non. A la question “peut-on commencer une preview par autant de clichés ?” La réponse est oui.

Ce soir à 19h30, sur TF1+ et toujours avec le superbe duo David Cozette / Sarah Michel-Boury au micro, la France défiera donc la Grèce, hôte de cet EuroBasket. Hier les Grecques ont caillassé les Suisses (87-65) et ce match s’annonce déjà comme la finale de ce groupe, en tout cas un match qui permettra à son vainqueur de valider de manière quasi-certaine la première place du groupe. Pas sûr d’ailleurs que ce soit une si belle idée d’ailleurs, étant donné que la première place pourrait envoyer sa propriétaire affronter… la Serbie en quarts, mais on verra plus tard pour les calculs.

On verra plus tard, car ce soir c’est sur le parquet du Pirée qu’il faudra faire la différence, et cette fois-ci il y aura un peu plus que les 200 badauds présents hier en tribunes. La Grèce attend les médaillées olympiques de pied ferme, et si intrinsèquement la France est infiniment plus solide, c’est tactiquement, défensivement et dans l’envie qu’il faudra envoyer un message. Hier Janelle Salaün et Valériane Ayayi ont appuyé sur l’accélérateur, Noémie Brochant a pu montrer en début de match qu’elle pouvait brûler de la ficelle, et ce soir c’est à 12 qu’il faudra établir le premier statement de cet Euro, pour monter en puissance avant les quarts.

19h30 ce soir, puis derrière les filles auront une journée pour souffler et s’envoyer quelques cornets de tzatziki avant d’affronter la Suisse samedi. Allez mesdames, un gros effort ce soir et on sera plutôt pas mal !