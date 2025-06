Ça va vraiment être comme ça à chaque match ? Non parce que sinon il va falloir commander des ventilos… Victoire de la France pour son premier match à l’EuroBasket 2025, après avoir été mené pendant 35 minutes. L’essentiel est là, mais on a déjà très chaud.

Mieux vaut ne pas trop trainer au démarrage dans cet Euro. Avec trois matchs face à la Turquie, la Grèce à domicile et la Suisse, et un système qui ne qualifiera que les deux premiers de chaque poule pour les quarts.

On a failli faire la gueule toute la soirée mais au final on respire, et les Bleues vont pouvoir aborder la suite avec un – tout petit – peu moins de pression.

Le match ? Une entame sérieuse en attaque, avec un duo Rupert / Salaün qui domine individuellement et une entrée remarquable de Noémie Brochant. En défense c’est plus compliqué, dommage car c’est censé être la marque de fabrique des filles de Jean-Aimé Toupane. Mais si par la suite le verrou se met en place côté Bleu, deux problèmes persistent. 1) Les Françaises ne mettent plus un pied devant l’autre en attaque et 2) l’intérieure turque Teaira McCowan nous fait une Shaq 2000. Insaisissable au rebond et indéfendable balle en main, la très grande intérieure (2m01) des Wings fait un récital et l’écart grimpe même à 8 points à la mi-temps en faveur des Turques…

Rebelote au troisième quart, Janelle Salaün préchauffe et montre quel genre de joueuses elle est devenue, mais en face McCowan est en mission et tient l’écart quasi à elle seule, avec Beyram en associée dans la peinture et Cakir qui score tout autour.

Fort heureusement, la France possède quelque chose que la Turquie n’a pas : des joueuses elite level JO, des filles qui savent charbonner au bon moment, et à l’orée du money time les Bleues se lâchent enfin. Valeriane Ayayi fait honneur à la mif et à son statut de capitaine en enchainant deux énormes tirs, Janelle Salaün termine son festival, Migna Touré y va aussi de son three et sur la dernière action Leila Lacan lâche le contre de la soirée, au buzzer, pour donner la victoire à la France.

VALOU IS CLUTCH 🎯#EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/uQp4JLpxU9

Score final 71-69, on a eu très chaud mais c’était peut-être une bonne chose, histoire de se mettre dans le bain. Absolument rien ne sera cadeau pour les Bleues mais ça tombe bien, cette Équipe de France n’a besoin de personne pour aller chercher l’or. Bravo les filles, repos, et on y retourne dès demain face à la Grèce !