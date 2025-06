EuroBasket : Janelle Salaün éblouissante face à la Turquie, ça c’est de la leader

Au coeur d’un match compliqué pour l’équipe de France, qui s’est malgré tout imposée lors de son match d’ouverture à l’EuroBasket, une joueuse tricolore a surnagé : Janelle Salaün. Tranchante dans les duels, celle qui a découvert la WNBA du côté de Golden State avant de rejoindre la sélection est décidément bien en rythme.

Elle aura été impeccable dans ce match (22 points, 4 rebonds, 1 passe). Difficile à battre lorsqu’elle s’engage dans un duel, souvent là pour assurer les rebonds et les points qui font du bien, notamment quand les Bleues ont éprouvé de la difficulté dans la création du jeu. Face à une Turquie qui n’a pas cédé et qui a joué crânement sa chance, Janelle Salaün a été extrêmement précieuse.

You also yelled “Kobe!” or was it just me?#EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/FRgW9IaDvX

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 18, 2025

Une rencontre dans la lignée de sa saison WNBA, où la joueuse s’est vite imposée comme un élément important du groupe des Valkyries, à San Francisco. Lors de cet EuroBasket 2025, où les Bleues sont privées de Dominique Malonga, Marine Johannès, Gabby Williams (restées en WNBA) mais aussi Marine Fauthoux (blessée), la présence et les bonnes performances des cadres seront essentielles. Janelle est donc pleinement dans le vert, et on kiffe grave.