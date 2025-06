Blessé lors du Game 5 au cours duquel il n’a jamais trouvé son rythme, Tyrese Haliburton est très incertain pour le sixième et peut-être dernier match de ces Finales NBA 2025. Un doute sur son état de santé qui pousse ses coéquipiers et son coach Rick Carlisle à se tenir prêts pour une bataille sans leur meneur titulaire.

Hier, Shams nous apprenait la mauvaise nouvelle. Tyrese Haliburton souffrirait d’une blessure au mollet droit mettant en péril sa présence pour la fin de ces Finales NBA. Troisième coup de massue sur la tête des Pacers après les défaites des Game 4 et 5, dont le dernier espoir repose sur les résultats de l’IRM du numéro 0, derniers décisionnaires de son retour sur les parquets, ou non.

En tout cas une chose est sûre pour Rick Carlisle, ses troupes doivent être parées à toutes les éventualités, notamment celle de partir à la guerre sans leur leader :

“Il sera scrupuleusement évalué durant les 36 prochaines heures, sera listé incertain pour le match 6 et très certainement en game-time decision. […] Toutes les éventualités sont sur la table.”

Malheureusement, pas de news très rassurantes pour les adorateurs de tracteurs. Ce sera donc à Pascal Siakam, T.J. McConnell, Andrew Nembhard et tout ce beau monde, d’entretenir l’espoir d’un match 7 au sommet contre l’ogre OKC. On vous aurait bien donné un pronostic mais au vu de ce qu’a réalisé cette équipe depuis le début de sa campagne, l’exploit n’est jamais très loin.

