Zach Edey a été arrêté à plus de 175km/h (sur une route limitée à 90)

Le 1er mai dernier et alors que les Grizzlies venaient de salement se faire sweeper par le Thunder, Zach Edey n’a rien trouvé de mieux à faire que rouler à plus de 170km/h sur l’équivalent d’une route à 90 chez nous. Grillé, il est désormais accusé par la justice.

C’est fou ce que la ville de Memphis semble faire à ses joueurs. Nouvel épisode dans la saga “oula, pas tous fute-fute les joueurs des Grizzlies”, et après deux immenses chapitres centrés sur Ja Morant et ses guns, c’est au tour de Zach Edey de nous montrer d’une manière un peu spéciale, à quel point il est fan de la série Fast And Furious.

Ce 1er mai 2025, à peine cinq jours après la fin de sa saison avec les Ours, Zach Edey a été chopé en train de conduire à 110mph (177km/h) dans une zone normalement limitée à 55mph (88km/h), à West Lafayette, une petite ville de l’Indiana. Le tout dans un Kia Sorento (???), Vin Diesel n’a qu’à bien se tenir. Une information dévoilée par Indystar.

Zach Edey was charged for driving 101 mph in a 55 mph zone, per @indystar

(h/t @CBBcontent ) pic.twitter.com/f5wuxAPSAL

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2025

Not for sure what is more shocking. Zach Edey being caught for an actual violation or him driving a Kia Sorento. pic.twitter.com/ZQtugAv1iQ

— Richard G. West (@RGW_News) June 18, 2025

Arrêté le jour même, il est désormais accusé et devra comparaître devant le tribunal lundi prochain. Un move loin d’être malin… Si Edey dépassait son potentiel autant que les limitations de vitesses, Memphis serait très certainement déjà Champion NBA.

