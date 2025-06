Quelles sont les différentes offres actuelles pour Kevin Durant ?

Le temps passe et la lutte pour s’offrir les services de Kevin Durant s’intensifie. À six jours de la Draft, quelles sont les dernières offres connues pour le Slim Reaper ? On fait le point.

Houston a trouvé la base sur laquelle construire

Peut-être les plus avancés dans les discussions et dans le cœur de Kevin Durant qui les a mis dans son top 2 destinations avec les Spurs, les Rockets ont trouvé une base solide sur laquelle construire leurs offres à venir.

Jusqu’ici, selon Evan Sidery et John Gambadoro, les Texans essayaient de refourguer Jalen Green dans le trade, mais l’arrière numéro 2 de sa Draft n’intéresserait visiblement pas les Soleils de l’Arizona, dont le dévolu serait plutôt jeté sur un autre jeune joueur des Fusées : Jabari Smith Jr.

Déjà inclu dans quelques hypothétiques packages, l’ailier serait certainement le meilleur jeune que pourrait récupérer Phoenix dans un transfert de KD. Houston doit donc construire son offre autour de lui, il y a des picks à donner, d’autres joueurs à potentiellement lâcher comme Dillon Brooks ou Reed Sheppard. En tout cas, Houston est sur la bonne voie.

Jabari Smith Jr. is likely the best young player the Suns would be able to obtain in a Kevin Durant trade, per @Gambo987 (https://t.co/g89DKWCtLv).

With Phoenix having no interest in Jalen Green, Houston must build a trade package around Smith to get it over the finish line. pic.twitter.com/gMgnbxjMXb

— Evan Sidery (@esidery) June 19, 2025

Les Wolves, ou l’énergie du désespoir

Situation plus complexe dans le Minnesota qui, malgré deux propositions différentes se heurtent aux envies du principal intéressé.

Tout d’abord, les Loups auraient tenté le coup en one-to-one d’une équipe à l’autre avec un package composé de : Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Rob Dillingham et/ou Terrence Shannon Jr, ainsi que le pick 17 de la Draft à venir.

Puis hier après-midi, on a également appris, via Matt Moore, que les Timberwolves auraient tenté un deal à trois incluant les Nets (certainement dans l’idée que Nic Claxton atterrisse à Phoenix), mais là encore, problème : Kevin Durant ne veut juste PAS jouer à Minneapolis.

Outre le fait de revoir Brooklyn et Durant dans la même phrase, ce qui nous fait bien marrer, on imagine le petit Anthony Edwards frustré de voir son idole balayé un potentiel duo du revers de la main. On dirait les origines de méchants dans les films de super-héros.

The Minnesota Timberwolves reportedly tried to construct a three-team deal with the Suns and Nets for Kevin Durant, but Durant shot it down, per @HPbasketball

“League sources have said the Nets were brought in as a potential third-team in a deal construct, which would have… pic.twitter.com/kSSqIRUpqh

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2025

Les Raptors, l’invité surprise

On le sait, ça fait des années que Masai Ujiri rêve de reproduire son exploit Kawhi Leonard avec une autre superstar, et c’est certainement pour cela que les Raptors se montrent aussi agressifs dans la course à Kevin Durant, peut-être même les plus agressifs selon Evan Sidery.

Le Nord aurait visiblement besoin d’une troisième équipe pour compléter, mais l’offre serait la suivante : Immanuel Quickley et le pick 9 de Draft 2025 à Phoenix, RJ Barrett quelque part, pendant que ce quelque part enverrait d’autres assets de Draft dans l’Arizona.

Après avoir potentiellement aidé les Wolves, peut-être que les Nets se glisseront là-dedans pour faciliter le transfert de leur ancien protégé. En tout cas, Toronto fait all-in sur KD !

The Raptors are the most aggressive team right now in the Kevin Durant sweepstakes as a true wildcard contender.

Toronto recently proposed a three-team framework with Immanuel Quickley and No. 9 pick to the Suns, plus RJ Barrett to a facilitating team for added draft capital. pic.twitter.com/M39KaSWPXm

— Evan Sidery (@esidery) June 18, 2025

Source texte : John Gambadoro, Matt Moore, Evan Sidery