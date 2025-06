C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On débarque maintenant chez Elvis, dans le Tennessee, pour faire le bilan de la saison passée des Memphis Grizzlies.

Ce que TrashTalk avait annoncé

43 victoires pour Alex TBNL, 45 victoires et pour Bastien AKA TrashTalk de Twitter. Les deux envoient les Oursons en Play-in, grâce à une bonne défense et un core de joueurs retrouvé. Fini les conneries pour Ja Morant et consorts, il s’agit maintenant de jouer au basket pour remettre cette franchise sur la carte de la terrifiante conférence Ouest. On prolonge jusqu’en en avril ?

Ce qu’il s’est vraiment passé

48 victoires pour 34 défaites à mettre à l’actif des Grizzlies, un bilan flatteur et un niveau retrouvé par rapport aux galères récentes. Toutefois, on se demande forcément jusqu’où seraient-ils allés si Ja Morant avait évité les blessures, lui qui n’a joué que 50 matchs cette saison.

Le tonton flingueur a manqué pas mal de rencontres, et forcément, l’équilibre a pu s’en retrouver ébranlé. Pourtant, les soldats habituels et inhabituels ont assuré. Jaren Jackson Jr. est redevenu ce All-Star qu’il a été par le passé et a souvent pris les choses en main, Desmond Bane a assuré, comme toujours, avec une constance rare, Scotty Pippen Jr. et Jaylen Wells se sont révélés au grand public et Zach Edey a également fait du bon taf. Sans oublier notre meilleur ennemi Espagnol, Santi Aldama.

La saison a suivi son cours à Memphis, toutefois, c’est en fin de saison qu’il y a eu pas mal de dingueries dans le Tennessee. Déjà, Ja Morant a enchaîné les célébrations provocatrices à bases de différents mimes d’armes à feu ou de point, comme si son passé sulfureux à ce sujet ne l’avait pas calmé. Ja était en mode Niko Bellic à chaque panier inscrit. Ensuite, Taylor Jenkins a été remercié, à 3 semaines de la fin de la saison régulière, ce qui a fait l’effet d’une bombe en NBA, de quoi aborder les Playoffs de façon très bancale.

Ce n’était guère mieux en avril, avec le retour des blessures de Ja Morant et un sévère coup de balai encaissé face au Thunder. Non pas que les Oursons étaient censés jouer le titre, mais cette fin de saison laisse un goût amer aux différents fans. Reste à voir de quoi demain sera fait désormais.

La saison des Grizzlies en quelques articles

L’image de la saison

Pas la plus joyeuse, mais on y trouve Ja Morant, au sol, se tordant de douleur après une sale réception consécutive à une vilaine faute de Luguentz Dort lors du Game 3 du premier tour des Playoffs face au Thunder. Memphis menait alors de 27 points puis finira par perdre ce match avant de voir OKC passer un coup de balai. Un match et une image plutôt représentatifs de la saison des Grizzlies : pleine de blessures et plutôt galère sur la fin…

Pourquoi on peut sourire

Parce que même quand les blessures s’en mêlent, les joueurs arrivent toujours à maintenir leur niveau à un certain standard. Ja Morant n’est pas toujours irréprochable mais ne triche pas, Jaren Jackson Jr. a franchi un palier cet été (en contract year) et certains joueurs comme Jaylen Wells et Scotty Pippen Jr. se sont révélés. Zach Edey progresse également et il y a une base de joueurs confirmés et à développer fort sympathique à Memphis.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que la fin de saison pourrait bien laisser craindre le pire. De nombreuses blessures, de nombreuses frasques extra-basket, un coach limogé avant le début des Playoffs et un sweep encaissé quelques temps plus tard. On imagine que l’ambiance n’est pas forcément au beau fixe dans la ville du siège social de FedEx, surtout avec les quelques cas contractuels à gérer pour garder une équipe compétitive. Ah, et à ce propos, Desmond Bane vient d’être transféré.

Et la suite ?

Difficile de savoir où veut en venir les Grizzlies, qui viennent d’envoyer Desmond Bane au Magic contre quatre (!) choix de Draft au premier tour. Veulent-ils reconstruire et repartir d’une page blanche en bazardant tout le monde ? Ou au contraire, cherchent-ils à attirer Kevin Durant ou Giannis avec tous ces choix de Draft ? Cherchent-ils à garder la team la plus compétitive possible afin de briser ce plafond de verre qui est d’atteindre les demi-finales de conférence ? Rien n’est moins sûr, il faudra attendre quels seront les prochains moves à Memphis, qui n’a très probablement pas fini de bouger. Au moins, Tuomas Iisalo restera leur coach l’an prochain, c’est déjà ça de gagné au niveau stabilité.

