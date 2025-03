Cette nuit le maillot de Tony Allen est monté tout en haut du FedEx Forum. Cette nuit c’est une partie de l’âme de la franchise du Tennessee qui a été mise à l’honneur. Grit and Grind, forever.

TA9 pour Tony Allen et son numéro 9. GNG pour Grit and Grind, la marque de fabrique de l’ancien pitbull des Grizzlies. Un nom trouvé à l’époque par Rudy Gay mais une mentalité bel et bien amenée par notre star du jour.

Le Grit and Grind ? Une manière de vivre très Grizzlies 2010’s, décennie lors de laquelle Tony Allen, champion NBA avec Boston en 2008, amena dans le Tennessee une rage de gagner jamais vue auparavant dans la ville d’Elvis. Accompagné entre autres de Mike Conley, Marc Gasol et Zach Randolph, Tony Allen a porté à l’époque Memphis jusqu’à une finale de Conférence, l’utile étant liée au désagréable pour les adversaires.

Pas un joueur de stats le Tony, mais si vous vouliez partir à la guerre il était votre homme.

Cette nuit, Paul Pierce, Derrick Rose, Joakim Noah, Lionel Hollins, Zach Randolph ou encore Marc Gasol se sont joints à la fête, pour célébrer l’un des visages les plus marquants du début des années 2000. Pas une superstar, mais l’un de ces role players qui font gagner une franchise et, plus fort encore, qui lui donnent une identité. Cette nuit les larmes ont coulé sur les joues de Tony Allen, et probablement aussi sur celles des fans de Memphis, qui voyaient là récompensé celui qui les symbolise peut-être le mieux.

The Grizzlies retire Tony Allen’s No. 9 🙌🔥

The Grindfather lives forever in Memphis 👏 pic.twitter.com/UZxPiove0t

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2025



Voilà désormais le n°9 de Tony Allen trônant fièrement au coté de ceux de ses frères de GNG Marc Gasol et Zach Randolph, en attendant de voir celui de Mike Conley les rejoindre bientôt. Comme dirait Sinik, quelle époque formidable.