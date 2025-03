Ils étaient peu de Français cette nuit sur les parquets de NBA, mais on se souviendra néanmoins de cette nuit du 16 mars. Notamment grâce à Alex Sarr, auteur d’un superbe match face à Nikola Jokic !

Les résultats de la nuit

Ousmane Dieng

Malgré les nombreuses absences côté OKC (Jalen Williams, Chet Holmgren, Aaron Wiggins), Ousmane n’a pas eu l’occasion de briller à Detroit. 2 petites minutes de jeu, c’est léger.

Pacôme Dadiet

Il n’est pas entré en jeu face aux Warriors.

Record en carrière pour le n°2 de la Draft ! 34 points à Denver, face au meilleur pivot du monde, et cerise sur le gâteau… une victoire sur un tir quasi au buzzer du roi des gallinacés Jordan Poole. Nuit magique pour Alex !

A career-high 34 points for Alex Sarr, the No. 2 pick in this year’s NBA draft 🙌

34 PTS

6 REB

5 AST

5 3PM@WashWizards W pic.twitter.com/Y0TrkAfXDh

— NBA (@NBA) March 16, 2025

Rayan Rupert

17 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 steals en G League, et surtout 30 minutes de jeu qui ont du faire le plus grand bien à Rayan.

Sidy Cissoko

10 points en 14 minutes pour Sidy, lui aussi intégré au cinq majeur du Remix de Rip City. Pas sûr de le mettre sur le CV mais on prend quand même.

Le programme de la nuit prochaine