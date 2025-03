Le record en carrière – au scoring – d’Alexandre Sarr était jusque-là de 22 points. C’était face aux Bucks le 22 février dernier. Première analyse : apparemment notre rookie se sent fort dès qu’il croise un multiple MVP.

A la mi-temps de ce match, les observateurs étaient dithyrambiques, Alex Sarr EST le nouveau visage de la NBA. Bon, un peu d’abus de notre part, mais ça vient surtout du fait d’avoir réussi à écrire dithyrambique sans en recourir au correcteur orthographique. Bref, à la mi-temps de ce match entre les Nuggets et les Wizards, le n°2 de la dernière Draft compilait déjà 24 points, et sa perf le mettait alors sur un pied d’égalité avec des tueurs comme Luka Doncic ou Victor Wembanyama.

Alex Sarr at half:

24 PTS

5 REB

4 AST

The first rookie since Luka to reach those numbers in a half. pic.twitter.com/xpNjdCseEJ

— StatMuse (@statmuse) March 16, 2025



La suite ? Du solide, encore et toujours, bien accompagné par le petit suisse (…) Kyshawn George où les expérimentés (…) Jordan Poole et Justin Champagnie. Douze points de plus, un énorme three dans le corner à deux minutes de la fin et la conclusion de sa soirée sur la ligne, Jordan Poole se chargera de donner la victoire à Washington histoire de mettre encore un peu plus de crédit sur la perf du Français.

A career night for the rook 🔥 https://t.co/zgfLJ7YCaC pic.twitter.com/DHgPQ0LA4g

— Washington Wizards (@WashWizards) March 16, 2025

34 points à 12/28 au tir dont 5/9 du parking, 5/5 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes. Et la victoire, face au meilleur pivot du monde s’il vous plait. Si Stephon Castle semble avoir un peu d’avance, il semblerait que la course au trophée de ROY ne soit pas complètement terminée…

Wizards rookie Alex Sarr is the youngest player in NBA history to record…

🔹60 3PM

🔹300 rebounds

🔹105 assists

🔹70 blocks

…to begin a career 😲 pic.twitter.com/zsGshevWw7

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 12, 2025