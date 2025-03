Entre une équipe candidate au titre, championne il y a deux ans, emmenée par un presque quadruple MVP au sommet de son art… et une équipe de jeunes qui tanke tout ce qu’elle a, le scénario de la branlée était déjà écrit. Vous vous doutez bien de ce qu’il s’est finalement passé.

Ce qu’il s’est passé c’est un superbe match des Wizards, déjà.

Privés de Bilal Coulibaly, salement beau gosse sur le banc mais out jusqu’à la fin de saison, les Sorciers s’en sont remis cette nuit, une fois de plus, à leur plus tendre jeunesse. Bub Carrington et AJ Johnson ont mis le feu depuis le banc, alors le Suisse Kyshawn George a été particulièrement en vue – encore plus que d’habitude – avec 19 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 steals.

Et si Justin Champagnie et Jordan Poole ont également fait le taf, c’est l’énorme performance du Français Alexandre Sarr qui retient évidemment ce matin notre attention. 34 points (record en carrière), 6 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre, un match incroyable et face au meilleur pivot du monde depuis cinq ans s’il vous plait, Jean-Michel Timing.

En face Nikola Jokic a tenu la baraque, quelle surprise, son petit 40/13/9 continue au passage à mettre la pression à Shai Gilgeous-Alexander dans la course au MVP, SGA qui a pour sa part planté… 48 pions contre les Pistons, marre, marre, marre.

Nikola Jokic donc, mais également un gros match du trio composé de Michael Porter Jr., Russell Westbrook et Jamal Murray, le dernier qui avait d’ailleurs pensé envoyer tout le monde en prolongation après avoir égalisé à quelques secondes de la fin sur un jumper soyeux.

C’était sans compter sur l’idiot du village – c’est affectueux – Jordan Poole, tout heureux de se retrouver tout seul à neuf mètres pour pouvoir dégainer quasiment au buzzer. Bang, bang, bang. Pas de défense, comme durant la totalité de ce match pour les Nuggets, alors pas de surprise et une défaite au bout, tant mieux car honnêtement ces Wizards l’avaient mérité.

JORDAN POOLE WINS IT FROM WAY DOWNTOWN 🤯😱🚨 pic.twitter.com/OtymzdFekX

— NBA (@NBA) March 16, 2025



Si les Nuggets devront vite se mettre en mode Playoffs, ils disposent tout de même de quelques jokers, la saison est longue. Pour les Wizards ? On entre définitivement dans la période la plus cool de l’année, celle où tous ces gamins jouent décomplexés et vont enchainer les cartons. Et si Alex Sarr pouvait ne profiter pour aller chercher le ROY à l’issue d’une fin de saison en boulet de canon… on ne dit pas non !