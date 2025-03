Dans la course au MVP, Nikola Jokic a frappé un grand coup cette nuit avec 40 points, 13 rebonds et 9 passes. Nan on déconne, Shai Gilgeous-Alexander a fait bien mieux. Hein ?

Cette nuit le Thunder se déplaçait à Detroit sans Jalen Williams, sans Chet Holmgren, sans Aaron Wiggins. Trois des quatre meilleurs scoreurs d’une équipe en moins, ça pourrait être problématique, sauf quand le leader de l’équipe s’appelle Shai Gilgeous-Alexander.

La saison passée, malgré des stats incroyables, on “reprochait” au meneur du Thunder dans la course au MVP son manque de statements, ces matchs “référence”, ce genre de cartons offensifs qui restent en tête au moment de voter. Cette saison ? Quatre pointes à 50 et plus, douze à plus de 40. Time.

Mais parmi toutes ces dingueries, le match de cette nuit à Detroit prend peut-être bien place sur le podium. Privé de ses trois principaux lieutenants offensifs, le meneur canadien a encore un peu plus haussé son niveau de jeu, aussi agressif que smooth, aussi adroit que percutant, dès l’entame et jusqu’au bout de la nuit. Un festival, un match de patron et, au risque de se répéter, un match de MVP…

Shai Gilgeous-Alexander had Tim Hardaway Jr. in a BLENDER 😱pic.twitter.com/RU1BWTvG9e

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 16, 2025



48 points à 17/26 au tir dont 4/6 du parking, 10/10 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes, 3 steals et 1 contre en 38 minutes, un nouveau match à entrer au Panthéon de sa saison, de sa carrière, et si jamais SGA devait ne pas remporter le trophée de MVP cette saison, il entrerait sans conteste sur le podium des plus beaux “perdants” de l’histoire, au même titre que Nikola Jokic évidemment, si le Serbe venait à s’incliner cette année devant la grinta du meneur canadien.

SGA GOES OFF FOR 48 IN DETROIT ‼️

👀 NBA-leading 12th game of 40+ PTS

📊 61st-straight game of 20+ PTS

📈 OKC wins 9 of 10 and improves to 23-1 vs. the Eastern Conference pic.twitter.com/QmlYiG3sm1

— NBA (@NBA) March 16, 2025



Une perf complètement folle, Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder qui dominent quoiqu’il arrive. Cette fin de saison va être incroyable, et si le destin pouvait nous offrir une série de Playoffs entre Shai et Niko, on en serait très reconnaissant… et fragilisé. Parce que, là, on a atteint un tel niveau de perfection que notre petit cœur en devient tour chamboulé.