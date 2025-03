Cette nuit les Warriors se sont imposés face aux Knicks, et leur très belle forme actuelle est venue se superposer à une info et non des moindres : Steve Kerr est le nouveau recordman de victoires en tant que coach de la franchise californienne. Bah champagne hein.

Depuis l’arrivée de Jimmy Butler peu avant la trade deadline début février, les Warriors surfent sur une série de 14 victoires en 15 matchs. Analyse : c’est plutôt pas mal.

Warriors win 9 of the last 10 and improve to 14-1 with Jimmy Butler III in the lineup ‼️



Le trio quadruple champion NBA composé de Steph Curry, Draymond Green et Steve Kerr a vu d’un très bon œil l’arrivée d’un nouveau leader, et cette nuit, la victoire face aux Knicks a également permis au coach des Dubs d’entrer, encore un peu plus, dans l’histoire de la franchise californienne. Exit Al Attles, boss des Warriors durant 14 saisons et demi entre 1969 et 1983, et voici donc le…nonuple champion NBA (trois avec les Bulls, deux avec les Spurs, quatre avec GS) tout en haut de la hiérarchie locale, une récompense très logique finalement.

“The record is kind of surreal… I’m incredibly lucky to be part of this organization, and part of this city.”

– Steve Kerr on becoming the @warriors all-time leader (558) in regular-season coaching wins 💯





Champion NBA avec les Warriors dès sa saison rookie en tant que coach, Steve Kerr a tout connu depuis. Sur le banc des Dubs il a vu l’avènement de Steph Curry, connu le prime des Splash Brothers et la folie des Finales face aux Cavs de LeBron. Il a marché sur la Ligue avec Kevin Durant dans son effectif, pianoté sur son roster et avec les égos quand Draymond Green mettait des patates à ses propres coéquipiers, transformé Andrew Wiggins en All-Star, connu le drame des Finales de 2019 avec la double blessure de Klay et KD, avant de remettre son équipe tout en haut de la Ligue en 2022 et de s’offrir, on n’oublie pas, une médaille d’or olympique avec Steph en août dernier à Paris. Beaucoup trop de statements pour ne pas faire de Steve Kerr l’un des plus grands coachs de l’histoire, déjà, et ça Draymond Green le sait plus que quiconque :

Draymond on Steve Kerr becoming the @warriors all-time leader in regular-season coaching wins tonight with 558:

"He's a special guy, he made this place a special place… he came in here and got us over the top."





558 victoires, et la logique voudrait que ce chiffre grimpe, grimpe et grimpe encore. Car si le règne de Stephen Curry sur les parkings et les défenses touchera à sa fin dans quelques années, Steve Kerr a probablement encore quelques tours dans son sac de coach. Congrats boss !