Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin les Pelicans et les Nets confirment qu’ils sont bel et bien intéressés par Cooper Flagg.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour – Nets et Pelicans

Deux courtes défaites, de 2 pour les Nets face aux Celtics et de 4 pour les Pels à San Antonio, mais deux belles démonstrations de tanking, avec des sourires après le match et l’impression que les deux équipes ont tout donné. Le tanking ça ne s’apprend pas, on nait avec, et les deux franchises sont, en sus d’avoir cet ADN de loser, devenues des spécialistes en la matière.

Mauvaise opération du jour – Spurs et Wizards

Les Spurs, eux, sont encore un tout petit peu trop habitués à la victoire pour lâcher complètement une saison. Un petit effort messieurs. Pour les Wizards c’est différent avec cette victoire méritée à Denver mais attention tout de même, il ne faudrait pas prendre de trop bonnes habitudes.

Le programme de la nuit prochaine

18h : Mavericks – Sixers

18h : Jazz – Magic

20h30 : Lakers – Suns

23h : Nets – Hawks

23h : Blazers – Raptors

0h : Wolves – Jazz

0h : Clippers – Hornets

2h : Bucks – Thunder

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

