La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin un coup d’avance pour les Bucks face aux Pacers.

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Bonne opération du jour : Bucks, Rockets, Grizzlies

A l’Est, les Bucks ont tapé les Pacers grâce à un très bon Giannis Antetokounmpo (34/10/7/3) et prennent ainsi une (toute petite) longueur d’avance pour la quatrième place. Bucks et Pacers ont de grandes chances de se rencontrer au premier tour des Playoffs, reste à savoir qui aura l’avantage du terrain dans ce duel de bouseux de la Central Division. A l’Ouest la bagarre dans le Top 4 fait rage, et ce matin les Grizzlies et les Rockets sont tout heureux d’avoir gagné cette nuit. Trois équipes avec le même bilan (Houston, Memphis et Denver), ça va bastonner vénère pour le podium.

Mauvaise opération du jour : Pistons, Pacers, Heat, Nuggets

Les Pacers, forcément (voir plus haut), mais aussi les Pistons, qui ont justement perdu une belle occasion de se rapprocher de la cinquième place d’Indiana. Miami galère toujours autant et se dirige vers un play-in tournament en deux temps, alors qu’à l’Ouest les Nuggets ont craqué face aux Wizards et ont l’air bien cons ce matin, en toute amitié bien sûr.

Les affiches de la nuit prochaine

18h : Mavericks – Sixers

18h : Jazz- Magic

20h30 : Lakers – Suns

23h : Nets – Hawks

23h : Blazers – Raptors

0h : Wolves – Jazz

0h : Clippers – Hornets

2h : Bucks – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Heat ou Bulls

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Pistons

Bucks – Pacers

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Heat – Bulls

Conférence Ouest

Thunder – Wolves, Clippers, Kings ou Mavericks

Rockets – Wolves ou Clippers

Nuggets – Warriors

Grizzlies – Lakers

Play-in tournament :