Cette nuit Alexandre Sarr a brillé, tout comme Shai Gilgeous-Alexander ou encore Giannis Antetokounmpo. Cette nuit Tony Allen a été honoré, et les Warriors n’en finissent plus de gagner. Envoyez le gros résumé !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Ousmane Dieng n’a pas vu le terrain à Détroit (2 minutes)

Rayan Rupert et Sidy Cissoko ont joué en G League avec le Remix de Rip City (17 points pour Rayan, 10 pour Sidy)

On l’a dit plus haut, Alex Sarr a lâché la perf de sa vie face à Nikola Jokic.

Le highlight de la nuit

JORDAN POOLE WINS IT FROM WAY DOWNTOWN 🤯😱🚨 pic.twitter.com/OtymzdFekX

— NBA (@NBA) March 16, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme NBA de ce soir