Alors que les conversations sur le transfert de Kevin Durant au Heat étaient plutôt bien engagées, KD a finalement rejoint les Rockets. C’est donc un gros poisson de plus manqué par la franchise de Miami, qui commence à collectionner les râteaux de la part des stars de la ligue…

Houston a raflé la mise, mais Miami était sérieusement engagé dans les conversations aussi. Durantula était chaud de venir, mais le front-office visiblement un peu moins, car ce qui a coincé, c’est la contrepartie proposée par les dirigeants floridiens. En effet, ils ont refusé d’inclure des joueurs comme Jaime Jaquez Jr., Haywood Highsmith, et même leur 20è choix de Draft pour obtenir Durant, ce qui a incité les Suns à ne pas faire affaire avec eux.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Heat se viande sur le dossier Kevin Durant. En 2022, alors qu’il a demandé son transfert loin de Brooklyn, Miami prend contact mais les Nets veulent Bam Adebayo en échange, ce que les floridiens refusent. Honnêtement, ça peut se comprendre, mais ça reste un fail dans le texte et KD prend finalement la direction de l’Arizona et revêt la tunique des Suns. Un premier échec dans l’histoire récente du Heat, qui en a appelé certains autres avec pas mal de gros noms qui auraient pu relancer quelque chose à Miami.

The Heat made multiple offers for Kevin Durant but ultimately turned down the opportunity to place Jaime Jaquez Jr., Nikola Jovic, Haywood Highsmith, the No. 20 pick and other draft assets in a deal, per @ShamsCharania pic.twitter.com/4kgOBN9Mbw

Lors du même été, Donovan Mitchell, alors toujours un joueur du Jazz, est rendu transférable par la franchise, qui souhaite alors entamer un processus de reconstruction en se séparant de son arrière, mais aussi de Rudy Gobert, qui partira lui à Minnesota. Le Heat est dans la discussion et Spida est intéressé pour les rejoindre, mais encore une fois, le package proposé par Pat Riley est jugé insuffisant par Utah et Cleveland surenchérit avec Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, trois premiers tours de Draft non protégés et deux swaps possibles. Une offre difficile à refuser que Miami n’a jamais souhaité contrer.

Un an plus tard, Bradley Beal demande son transfert des Wizards après onze saisons de bons et loyaux services dans la capitale américaine. L’arrière possède alors une clause lui permettant de poser son véto sur n’importe quelle offre. Sa destination préférée ? Miami. Malheureusement pour lui, les dirigeants n’ont pas montré plus d’intérêt que ça, étant récalcitrants à inclure Tyler Herro dans un deal, et souhaitant que Beal renonce à cette “no trade clause”, ce que le joueur n’était pas disposé à faire. Résultat des courses, le Big Panda rejoint les Suns, au nez et à la barbe du Heat, qui conserve donc le même effectif. À leur décharge, les faits leur donnent raison aujourd’hui, puisque Herro est devenu All-Star et que Beal est aujourd’hui encore plus fragilisé à Phoenix avec l’arrivée de Jalen Green.

Lors de ce même été 2023, Damian Lillard, lassé par le manque de résultats à Portland, a également demandé aux Blazers de le transférer, avec le Heat comme unique destination souhaitée. On se dit alors que la franchise Floridienne aux trois titres NBA va enfin mettre la main sur ce gros poisson qui va bonifier l’équipe et être le parfait complément de Jimmy Butler et Bam Adebayo, sauf qu’une fois encore, Pat Riley rechigne à envoyer beaucoup d’assets. Mis à part Tyler Herro et quelques picks, Miami n’offre rien de significatif, en tout cas rien qui n’a convaincu les Blazers, qui ont préféré faire affaire avec les Bucks et recevoir entre autres Jrue Holiday et des picks de Draft pour entamer leur reconstruction autour de Shaedon Sharpe et Scoot Henderson notamment.

The Portland Trail Blazers have been informed that Damian Lillard wants a trade specifically to the Eastern Conference champion Miami Heat, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/CE2lJVcuod

Voilà les principaux fails à noter pour la franchise de Miami. Si l’on ajoute certaines cibles moins évidentes mais tout de même rêvées en Floride, on peut également nommer Giannis Antetokounmpo, James Harden ou encore Kyrie Irving, mais là encore, aucun de ces joueurs n’a revêtu la tunique noire et rouge. La frilosité de Pat Riley a pu agir comme un frein au bon développement de l’équipe, qui dispose pourtant de l’un des meilleurs coachs de l’histoire en la personne d’Erik Spoelstra, mais qui avait aussi Jimmy Butler, compétiteur acharné, qui a amené deux fois le Heat en Finales NBA (dont une fois en tant que 8th seed), sans jamais parvenir à remporter le titre, qui leur échappe depuis 2013.

Le Godfather a d’ailleurs grandement abîmé sa relation avec Jimmy Buckets, aujourd’hui parti aux Warriors. Ce fut également le cas avec Dwyane Wade avant son départ dans son Chicago natal. Il va malheureusement falloir remettre en question les méthodes de Patoche, qui, s’il a énormément apporté à cette franchise tout au long de son mandat, notamment dans les années 2010, commence à accumuler certaines casseroles désormais. Dans une NBA où certaines équipes prennent de gros risques, notamment le voisin Orlando, qui s’est saigné pour acquérir Desmond Bane, la prudence de Pat Riley dénote, non seulement par rapport au reste de la ligue, mais aussi à ses habitudes passées. Dans une conférence Est qui s’annonce plus ouverte que jamais, le Heat aurait été inspiré de tenter un gros coup. Aujourd’hui, ils semblent plutôt se rabattre sur DeMar DeRozan et Jonathan Kuminga. Pas sûr que ce soit suffisant pour faire partie des places fortes à l’Est, mais avec le Miami Heat, sait-on jamais !