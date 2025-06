Longtemps considéré comme une destination très sérieuse pour Kevin Durant, le Miami Heat a finalement vu les Rockets remporter la mise ce soir. La franchise floridienne va-t-elle se consoler en allant chercher DeMar DeRozan ?

Encore raté pour le Heat ! Souvent positionné sur des stars ces dernières années (Lillard, Mitchell, Durant pour en citer quelques uns), Miami a encore manqué le coche. Considéré comme l’une des destinations préférées de KD, l’équipe d’Erik Spoelstra avait pourtant de quoi espérer. Malheureusement pour eux, le package proposé n’a pas convaincu Phoenix. Selon les derniers bruits de couloir, c’est notamment le véto du Heat concernant Kel’el Ware qui a refroidi les Suns.

The Heat had been unwilling to surrender Kel’el Ware in trade talks for Kevin Durant, league sources confirmed to @ClutchPoints.

Their best offer stood with Andrew Wiggins and the 20th pick in this year’s draft headlining the deal.

Phoenix opted for the 10th pick package.

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) June 22, 2025

Kevin Durant a donc pris la direction du Texas plutôt que de la Floride. Son scoring aurait pourtant fait du bien à une attaque bien middle comme celle du Heat. Toujours en quête d’un joueur majeur pour se renforcer cet été, Miami pourrait actionner d’autres pistes dont celle menant à DeMar DeRozan. L’ailier est sous contrat à Sacramento pour encore deux ans mais son avenir est incertain. Il avait rejoint les Kings pour jouer avec De’Aaron Fox et celui-ci a fait ses valises pour San Antonio. Avec pas mal de questions sur la compétitivité des Kings à court terme, DMDR pourrait se laisser tenter par un nouveau départ. Sacramento ne semble d’ailleurs pas fermé à ce projet.

Regarding the Miami Heat’s reported interest in DeMar DeRozan and the Toronto Raptors’ interest in Malik Monk, I’m told the Sacramento Kings have yet to discuss those players with those teams, but things could change now that a winner has emerged in the Kevin Durant sweepstakes.

— Jason Anderson (@JandersonSacBee) June 22, 2025

Autre piste qui devrait intéresser les fans du Heat, celle menant à Jonathan Kuminga. L’ailier-fort des Warriors est agent-libre restreint cet été et il devrait logiquement aller chercher un beau contrat, si possible avec un rôle plus important qu’à Golden State. Les Dubs ont néanmoins la main sur le dossier puisqu’ils peuvent s’aligner sur toutes les offres extérieures.

