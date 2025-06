Avec Kevin Durant, les Rockets changent de dimension : objectif titre en 2026 !

Quel autre timing Kevin Durant pouvait-il choisir pour être transféré ? L’ailier rejoint les Houston Rockets et fait passer le projet texan dans une autre dimension. La saison 2024-25 n’est pas terminée qu’il, faut déjà se projeter sur la prochaine, les fusées feront-ils partie des favoris ?

Après l’été 2016, Kevin Durant a longtemps été critiqué pour avoir rejoint la meilleure franchise de NBA de son plein gré et ainsi avoir été cherché des bagues “faciles”. Sept ans plus tard, la situation est loin d’être la même. Déjà, il a été transféré et n’a pas eu le choix de la destination et ensuite, les Houston Rockets n’ont pas complètement dominé la saison actuelle… Mais tout de même, les Texans ont terminé deuxièmes de la Conférence Ouest avec un effectif jeune et excitant et avec cette arrivée, la question de leur statut l’année prochaine se pose.

La temporalité du projet se retrouve bouleversée. Les Fusées étaient une équipe qui montait vite, très vite, mais destinée à briller à moyen terme. Désormais, le meilleur joueur du groupe approche de ses 37 ans et vient pour un dernier défi en NBA : remporter une troisième bague de champions très rapidement, probablement dès 2026.

Alperen Sengun, Amen Thompson et Jabari Smith Jr ont tous 22 ans, et ont grandement gagné en expérience cette saison. En réalisant une superbe régulière, bien sûr, mais aussi en se battant (presque littéralement) pendant sept matchs avec les Golden State Warriors. Un exercice qui peut faire penser à celui du Thunder en 2023-24, un premier échec nécéssaire avant de s’envoler vers les sommets de la Grande Ligue.

L’arrivée de Kevin Durant est évidemment un énorme coup de booster dans l’effectif Texan, un apport de talent indéniable. Mais pour rêver d’une bague, il va falloir qu’il parvienne à rentrer dans l’identité du groupe d’Ime Udoka cette saison : une défense de fer et une intensité physique inégalée. Des efforts qui ne sont pas évidents à faire à 37 ans.

Mais s’ił parvient à rentrer dans le rang, sur le papier, il n’y a que peu d’équipes plus effrayantes que ces Houston Rockets en NBA. Le Oklahoma City Thunder est devenu une jeune machine qui progressera encore sans doute l’année prochaine, les Los Angeles Lakers de Luka Doncic ne sont pas à oublier, les Indiana Pacers sont désormais impossibles à laisser sur le bas-côté, il faudra surveiller les Cleveland Cavaliers au complet en Playoffs, mais sinon, personne ne semble pouvoir s’asseoir à la table de cette équipe en 2026.

Houston maintient donc une base défensive avec Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith, Alperen Sengun, Fred VanVleet et Steven Adams…

… et ils ajoutent l'efficacité offensive de KD, que Jalen Green n'avait clairement pas ?

Et beh, ça peut être un enfer à jouer.

La franchise texane n’a pas remporté de titre depuis 1995 et n’est pas passé loin sur la fin des années 2010, mais ils vont avoir une nouvelle grande chance (d’un ou deux ans) pour inscrire leur nom au palmarès. Il y a une première urgence dans ce projet des fusées, mais les fenêtres sont petites en NBA. En attirant le prodige des Suns, ils l’ont ouvert en grand, désormais, il faudra réussir à s’infiltrer.