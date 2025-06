Kevin Durant transféré chez les Houston Rockets !

Le transfert semblait de plus en plus imminent et c’est donc désormais officiel ! Kevin Durant va quitter les Phoenix Suns, l’ailier est transféré chez les Houston Rockets !

En quête d’une star cet été, les Houston Rockets sont donc allés au bout de leur plan en obtenant Kevin Durant. Selon Shams Charania d’ESPN, la franchise texane a accepté de se séparer de Jalen Green, Dillon Brooks, le 10ème pick de la Draft 2025 et 5 seconds tours de Draft pour mettre la main sur le MVP 2014.

BREAKING: The Phoenix Suns are trading two-time NBA Finals MVP Kevin Durant to the Houston Rockets for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/EwrbA2ES9O

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2025

Deuxième de la Conférence Ouest cette saison, mais éliminés dès le premier tour des Playoffs, les Rockets passent donc la seconde pour revenir au premier plan. Il a beau ne plus être tout jeune (bientôt 37 ans), Kevin Durant reste l’un des meilleurs scoreurs de la Ligue et il devrait aider le jeune groupe d’Ime Udoka à passer un cap.

Pour Phoenix, le rebuild post Big 3 débute avec deux solides joueurs dont une jeune pépite encore en pleine progression. Reste que le profil de Jalen Green risque de faire un peu doublon avec Devin Booker et Bradley Beal encore sur place. Cela promet encore des moves. La franchise de l’Arizona a en plus récupéré le 10ème pick pour la Draft 2025 (qui était initialement le sien), ce qui permettra d’apporter un jeune talent au roster. Les grandes manœuvres ont débuté chez les Cactus, on attend désormais la suite.

