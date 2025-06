Kevin Durant transféré dans les prochaines heures ?

Le dossier Kevin Durant va-t-il enfin avoir droit à sa conclusion ? Sur le départ à Phoenix, l’ailier a été annoncé dans plusieurs franchises. Selon les derniers bruits de couloir, un trade pourrait arriver dans les prochaines heures !

Les images de Kevin Durant avec un maillot des Suns vont bientôt devenir collectors. On le sait, le départ de KD était acté pour cette intersaison mais encore fallait-il se mettre d’accord avec Phoenix. Les Wolves semblaient chauds mais le joueur n’a lui pas envie d’aller à Minnesota. Miami, Houston et San Antonio sont actuellement mentionnées comme les pistes les plus sérieuses (car faisant partie de la liste du joueur), même si d’autres continuent de tenter leur chance.

Selon l’insider John Gambadoro, un trade de Kevin Durant est “très proche”.

A Kevin Durant deal is very close. Phoenix continues to work with multiple teams to get the deal they want and I expect it will happen today or tomorrow

— John Gambadoro (@Gambo987) June 22, 2025

Phoenix serait actuellement en pleine négociations avec “plusieurs” équipes pour tenter d’obtenir le deal voulu par les dirigeants de l’Arizona. L’insider ajoute qu’un transfert pourrait avoir lieu aujourd’hui ou demain !

Ce serait assez incroyable que le trade soit officialisé au milieu des Finales NBA, qui on le rappelle se terminent ce soir avec un Game 7 entre le Thunder et les Pacers.

Pas beaucoup plus d’infos sur l’équipe la plus proche de conclure le deal, on aura la surprise au buzzer. Ce qui est sûr c’est que le mariage entre Kevin Durant et les Suns n’a jamais été aussi proche de prendre fin.

Source texte : John Gambadoro