Il n’est pas celui dont on parle le plus depuis l’annonce du transfert de Kevin Durant à Houston, mais son arrivée va forcément être un petit évènement à Phoenix. Lui c’est Dillon Brooks, et il arrive pour grogner très fort dans l’Arizona.

Kevin Durant et son incroyable talent/palmarès/expérience à Houston, Jalen Green et sa jeunesse/fougue/marge de progression à Phoenix, un pick 10 mercredi prochain et plein de tours de Draft chez les Suns… et Dillon Brooks qui rejoint Phoenix. Il n’est pas le plus sexy de la bande comme dirait l’autre, mais les fans des Suns vont apprendre très vite à adorer l’ailier canadien, quand ses adversaires… continueront de le détester.

“If I was an NBA player, I’d be Dillon Brooks…”

Goodluck in Phoenix Dillon, you will be missed in the H.

pic.twitter.com/lYfLeTT1TO

— Aaron 🚀 (@AaronPKP) June 22, 2025



Après six saisons à Memphis et deux à Houston, le volubile ailier 3 and D débarque donc à Phoenix pour y amener ses coups de vice, sa combativité et parfois ses coups de chaud en attaque (14 points à 40% du parking l’an passé, tout de même), un rôle qui était souvent dévolu à Grayson Allen ces derniers mois. Ça ne ramènera probablement pas le sourire de sitôt à des fans qui voient leur management taper disasterclass sur disasterclass depuis des mois, mais au moins DB ne fera pas semblant, ne se cachera pas, avec tous les avantages et les inconvénients qui en découlent.

Pas le renfort de l’année donc, mais un mec avec qui on sait à quoi s’attendre, et qui a rarement déçu là où il est passé. Et qu’on continuera d’entendre, très fort, en direct de l’Arizona !