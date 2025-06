La parade du Thunder aura lieu demain à 17h30, vive les champions !

Pas de temps à perdre pour les célébrations. Le Oklahoma City Thunder a remporté le premier titre de son histoire ce dimanche soir. La parade des champions est déjà prévue et aura lieu mardi à 10h30 heure locale, soit 17h30 en France. Quel joueur va se démarquer par sa… joie de vivre.

Chaque année, la parade des champions NBA fait naître de grands moments. J.R. Smith en 2016, Nikola Jokic et les Denver Nuggets en 2023, tant d’images amusantes qui montre que les champions sont également très doués pour décompresser. Et dans le vestiaire du Oklahoma City Thunder, il y aura quelques joueurs à surveiller ce mardi.

Pronostics sur le joueur d’OKC qui va finir le plus défragmenté lors de la parade ?

Petite pièce sur Isaiah Hartenstein ici

— Clément TrashTalk (@ClementH9) June 23, 2025

Isaiah Hartenstein qui ouvre une bière avec les dents, Jalen Williams dans la continuité de sa soirée après avoir demandé “OÙ EST LE CHAMPAGNE ?” après la victoire hier, Chet Holmgren qui montre son torse nu à tout l’État de l’Oklahoma… Il y a de quoi s’amuser et les plus beaux moments seront partagés sur le compte X de TrashTalk.

Pour les quatre d’entre-vous qui avez déjà visité Oklahoma City, le bus des champions qui a tant fait parler Rick Carlisle hier soir, partira de la N Harvey Avenue pour se rendre jusqu’au Scissortail Park.

THUNDER CHAMPIONSHIP PARADE

TUESDAY 10:30 AM

Go to https://t.co/UQem19drxd for more info. pic.twitter.com/fGEnLFW5R3

— OKCTalk.com (@OKCTalk) June 23, 2025

Les joueurs devraient bien s’amuser… et nous aussi.

