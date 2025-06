L’Équipe de France masculine était au devant d’un immense défi aujourd’hui, et elle passe au final à quelques millimètres de son objectif. On dit quoi déjà ? Ah oui, c’est ça aussi, la “magie” du 3×3…

Après une première journée bien compliquée, avec deux défaites contre l’Autriche et Porto Rico, les calculs étaient bien simples : gagner deux fois aujourd’hui. Plus facile à dire qu’à faire, mais les affaires des Bleus s’engageaient plutôt bien avec une première victoire contre le Canada. Un écart fait assez vite, des adversaires qui reviennent mais un money time géré de main de maître notamment par un immense Raphael Wilson, 69 la trik comme ils disent.

La suite ? Un contrat très simple : battre la Chine en marquant au moins 18 points. Au moins c’est clair. Un deuxième match stressant, les quatre Français semblent ensuite prendre la mesure des Chinois sur la ligne des lancers, mais l’adresse fuit nos Bleus et voilà que le FC Transpi est de retour dans nos salons.

Puis la fin de match est cruelle…

Les Français mènent 16-15 mais doivent l’emporter en scorant 18 points… alors Franck Seguela fait le forcing pour que la Chine score. Égalisation sur la ligne, ça part en prolongation et le génie de Francky donne une chance de plus aux Bleus de se qualifier. Mais pour cela encore fallait-il marquer des paniers, et décidément, la Mongolie n’aura pas réussi à nos quatre soldats en ce mois de juin 2025…

Victoire au buzzer des Chinois, élimination de l’Équipe de France, et des Bleus qui deviendront dès samedi les premiers supporter des… Bleues, qualifiées pour leur part pour les quarts. Dur à accepter après l’été magique vécu par le 3×3 français en 2024, mais ces gars rebondiront, c’est une certitude.