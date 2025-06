Playoffs TTFL : le titre de champion de Ligue 1 pour Baguenbois

Voilà, c’est fini. Les Playoffs 2025 de TrashTalk Fantasy League ont rendu leur verdict. Et cette année, c’est Baguenbois qui remporte le bracket de Ligue 1 TTFL. La première ligne au palmarès d’une équipe présente de longue date dans le jeu.

Salut Baguenbois. Félicitations, vous êtes les vainqueurs de la ligue 1 des Playoffs TTFL 2025, les boss ultimes du jeu. Quelles sont vos premières impressions ?

Salut l’équipe TrashTalk, et d’abord merci à vous pour tout le travail accompli avec la TTFL et l’actualité autour du basket et de la NBA, c’est génial d’avoir un média aussi complet en France. On est super contents d’avoir enfin réussi à passer plus d’un tour en ligue 1 déjà, et en plus on parvient à aller au bout donc très heureux. Certains sont plus heureux que d’autres que la saison se termine car on se trashtalk pas mal dans la team et quelques mois de répit va faire le plus grand bien à ceux qui prennent plus que les autres (Bastien et Corentin en première ligne).

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps l’équipe existe ? Est-ce que les membres d’origine sont toujours là ?

C’est quelque chose d’important pour nous que je souligne chaque saison sur X, on est quasiment tous là depuis le départ et l’équipe a très peu changé. On a commencé en 2017-2018 à jouer à la TTFL avec un autre nom d’équipe (les Dicks Fire, ça ne s’invente pas). On était un petit groupe qui se connaissait via les groupes de paris sportifs sur Facebook notamment. À côté de ça se sont greffés 3-4 mecs en plus dont moi pour jouer à 10. On a terminé la saison à 5-6 joueurs réguliers et on a décidé de tout remettre à plat la saison suivante en créant une équipe dont l’objectif serait de jouer sérieusement à 10 sur une saison complète.

C’est alors qu’on invente ce nom d’équipe de Baguenbois. On détestait le concept de super teams et la volonté de certains joueurs comme KD d’aller chercher leur bague dans des équipes qui gagnaient déjà. De cette première équipe on est encore 8 aujourd’hui. On retrouve donc les 2 frères Jordan et Maxime, Maxant notre Belge préféré, Corentin qui passait plus de temps à nous parler de ses conquêtes que de la TTFL, Bastien collectionneur de no pick, Nico qui voulait qu’on l’appelle uniquement Jean-Michel à l’époque, Matthieu qu’on avait recruté sur X grâce au Lab qui rassemblait les équipes cherchant des joueurs libres, et enfin moi-même, Maxime, qui a essayé de faire vivre ensemble ces énergumènes !

Sur la première saison on atteint la ligue 1 en ayant un joueur qui remporte le classement individuel de la saison régulière mais en ayant aussi un joueur qui termine au-delà de la 9000ème place. On se dit alors qu’on a la place pour faire encore mieux !

On enchaîne avec une saison moins bonne marquée par la fin prématurée avec le COVID. En 2020 Paul nous rejoint, il a toujours fini dans le top 1000 donc une vraie force pour faire parti des meilleures équipes. On est retourné en Ligue 1 la saison suivante, puis en ligue 3 et depuis 3 saisons on enchaîne en Ligue 1, en n’arrivant jamais à passer plus d’un tour en PO par contre, ce qui nous frustre énormément évidemment.

La saison passée Yann nous a rejoint et nous a fait beaucoup de bien, preuve en est cette belle victoire. En 7 saisons d’existence on a donc atteint la ligue 1 à 5 reprises, ce qui nous motive chaque saison à continuer pour faire mieux.

Racontez-nous un peu votre parcours ? Quels ont été les grands moments des Playoffs ? Avez-vous rapidement senti que vous pouviez aller au bout ? Ou alors vous avez vibré lors de certaines séries ?

On a commencé notre premier tour face à NBA Sauce. Par chance et grâce à la bonne stratégie on a réussi à être toujours devant, du début à la fin. On a réussi à miser sur les équipes perdantes ce qui nous a permis d’économiser beaucoup de picks à ce moment des Playoffs.

Le tour suivant est particulier pour plusieurs raisons. On affronte les Guez, qui sont nos bêtes noires depuis de nombreuses saisons. Que ce soit en PO de TTFL Ligue 1 ou en Shaquille OLeague, nous avions toujours buté sur eux les saisons précédentes. On connaît très bien Ivan en plus qui nous le remet dans les dents à chaque fois !

Pourtant, on a eu énormément de chance dès le départ (ou eux énormément de malchance, question de point de vue). Ils ont pris 6 Ty Jérôme à -10, un all in Donovan Mitchell qui se blesse, ils se ratent sur une nuit pour poser leurs picks. Bref on a eu l’impression d’avoir toutes les étoiles qui s’alignaient pour enfin les battre. On a un peu vibré à la fin car ils ont tout lâché pour nous remonter, mais on avait suffisamment d’avance pour tenir.

Le tour où on a finalement le plus vibré est le 3eme, les finales de Conf’. On est parti en prenant énormément de retard sur la team DNP qui a lâché de gros picks dès le départ. Nous avions encore tous nos picks SGA et on voulait les économiser en prévision d’une finale. On a misé sur du Brunson et du Ant de qualité pour remonter notre retard, mais tout s’est joué sur la dernière nuit où on a bien serré les fesses et où Siakam nous a sauvé la mise.

En finale, on affronte une team all in. On savait d’avance que tout se jouerait sur des ratés de leur côté et de la réussite quand on piocherait dans nos SGA. Ils ont pris Chet Holmgren sur sa pire nuit, Caruso sur sa pire nuit, sans parler du finish avec Toppin à -7, donc la réussite a été de notre côté tout au long des Playoffs !

Vous pouvez nous expliquer un peu votre stratégie ? On sait que les Playoffs TTFL sont chauds avec la règle limitant les picks sur toute la durée de la compétition. Plutôt team je mets le meilleur et je vois ce qui me reste, vous jouez à l’économie ou vous faites un mix des deux au sein de l’équipe ?

On commence à avoir l’habitude des PO en TTFL, on a essayé divers fonctionnements et cette saison ça a plutôt bien marché. On a déjà misé sur le fait de maîtriser nos picks, en essayant d’économiser le plus possible.

On fonctionne par sondage notamment sur les premiers tours où on votait pour la stratégie qui nous semblait la plus efficace. Cela dit, il suffisait que Yann ou Bastien arrivent en fin de soirée pour mettre en place une autre stratégie, donc de la démocratie avec un brin d’autoritarisme. Après quand on joue contre des équipes all in comme en finale, on essaye de mettre la meilleure stratégie avec ce qu’il nous reste et on espère que leur choix va se foirer, pas une stratégie hyper développée pour le coup !

Maintenant que les Playoffs sont finis et qu’on part pour de longues semaines sans TTFL, qu’allez vous faire de vos nuits et de votre vie ?

Pour les membres qui suivaient les matchs et étaient au taquet sur les stratégies, on va pouvoir dormir un peu et s’enlever de la charge mentale. Après on reste toujours actif car nous sommes avant tout passionnés de sport et on échange très régulièrement sur notre conversation sur tous les sujets (et parfois trop selon certains !). Donc en ce moment on parle relégation de l’OL et on suit les trades de la NBA en se projetant sur les picks TTFL en conséquence pour la saison prochaine.

Ça fait également 8 ans qu’on discute quasiment tous les jours mais on a jamais fait de week-end ensemble, une victoire en Ligue 1 c’est sans doute l’occasion d’organiser ça !

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ? On est preneur au sein de la Team TrashTalk (enfin surtout certains membres)

Se battre à l’intérieur de la team pour être le mieux classé déjà en saison régulière, ça nous a toujours fait avancer et ça créé une super ambiance. On a mille histoire et anecdotes (et photos) que l’on ressort régulièrement, ce qui a permis d’avoir un groupe toujours soudé même quand on est pas d’accord. Et puis toujours avoir un belge dans sa team qui pense que Hazard est meilleur que Zidane, ou que Lukaku est meilleur que Giroud, ça aide à détendre l’atmosphère et rire un bon coup !