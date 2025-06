NBA Draft 2025 : cinq joueurs sélectionnés au premier tour, nouveau record pour les Nets

Les Brooklyn Nets ont surpris cette nuit avec pas moins de 5 joueurs sélectionnés au premier tour. C’est tout simplement une première dans l’histoire NBA.

Au moment de préparer la Draft NBA, on s’attendait à voir Brooklyn et Sean Marks se montrer actifs en termes de transfert. Certes, les Nets sont en reconstruction mais aller drafter 5 joueurs au premier tour, cela semblait improbable. Pourquoi pas monter un package pour monter dans l’ordre de sélection par exemple ?

Et bien non, les Nets ont bien sélectionné 5 jeunes prospects cette nuit, à savoir Egor Demin, Nolan Traoré, Drake Powell, Ben Saraf et Danny Wolf. Dans l’histoire de la Draft NBA, c’est la première fois qu’une franchise sélectionne 5 joueurs au premier tour.

The Brooklyn Nets just set an NBA record, making FIVE 1st-round picks in this draft.

New era for the Nets. pic.twitter.com/dXL1UvYPNJ

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 26, 2025

Outre ce nombre record de rookies, la sélection a aussi fait parler, avec notamment un Egor Demin drafté bien plus haut par rapport aux attentes des Mock Drafts. Brooklyn a aussi blindé son backcourt avec l’arrivée de trois jeunes meneurs, qui ont tous besoin de la balle en main. S’agira de pas se marcher sur les pieds, surtout que Drake Powell renforce lui aussi le backcourt sur le poste 2. Comme l’impression que Sean Marks a envie de faire des expériences, en attendant d’en savoir plus sur le futur de Cam Thomas, agent-libre restreint cet été.

On verra dans les prochaines semaines si certains de ces joueurs plient bagages mais dans le cas contraire, Jordi Fernandez risque d’avoir un vestiaire rempli de jeunots à la rentrée. On espère que notre Nolan Traoré national saura tirer son épingle du jeu à Brooklyn, mais va falloir jouer des coudes.