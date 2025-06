Kon Knueppel et ses quatre frères, les Dalton du basketball

Sélectionné en 4ème position de la Draft NBA 2025, Kon Knueppel a vécu son grand moment en famille. Le nouveau joueur des Hornets s’est fait voler la vedette avec la présence à ses côtés de ses quatre frères. Mais qui est donc la famille Knueppel ?

En rang tout sagement à côté de leur frère Kon Knueppel, ils avaient un bon air de Dalton, mais les frangins Knueppel sont plus amateurs de parquets et de ballon orange que de banques et de révolvers.

Le basket fait presque office de tradition dans la famille Knueppel. Le Wisconsin, où la famille est basée, a vu grandir chacun de ses talents. Les deux parents ont ainsi pratiqué le basket jusqu’à l’université, avec un certain succès. Le père, Kon Knueppel Sr., détient même le second plus haut total de points inscrits sous le maillot de sa fac, le Wisconsin Lutheran College. La mère, Chari, détient toujours le record de points à l’université de Green Bay – Wisconsin et son maillot a même été retiré. Pas difficile ainsi de comprendre pourquoi Kon Knueppel est plutôt doué pour mettre le panier dans le cercle, c’est de famille.

L’ancien de Duke est le plus grand d’une fratrie de 5 garçons, qui pratiquent TOUS le basket. Dans l’ordre on trouve donc Kon 2ème du nom, puis Kager, Kinston, Kash et Kidman. Aucune erreur de frappe, tous ont un nom en K, on n’a pas demandé si c’était un pari.

Kager et Kinston jouent dans la même équipe au Wisconsin Lutheran High School. Kash et Kidman en font de même au collège Saint John. Comme d’autres fratries avant eux, les frangins pourraient d’ailleurs se retrouver plus tard en NBA. Kager serait déjà dans le viseur de plusieurs facs. L’université de Toledo aurait fait part de son intérêt, les Razorbacks d’Arkansas l’ont déjà suivi. Jon Scheyer, coach de Duke, aurait aussi assisté à un de ses matchs. La célèbre université n’a pas eu à se plaindre des services du numéro 1, va-t-elle retenter sa chance avec Kager, après avoir piqué Kon au nez et à la barbe de Marquette mais aussi des Badgers, pourtant établis dans le Wisconsin ?

C’est sans doute pas la dernière fois qu’on voit la bouille d’un frère Knueppel le soir de la Draft. La NBA, comme toujours, reste une grande histoire de famille.

