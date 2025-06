On a vécu cette nuit en direct le premier tour de la Draft NBA 2025. Un premier tour qui a offert toujours plus de projecteurs à la fac de Duke, qui a vu trois de ses désormais anciens joueurs être sélectionnés dans le Top 10.. comme en 2019.

Parvenir à placer trois prospects dans le Top 10 d’une Draft est extrêmement rare. En fait, cela n’est arrivé que 3 fois dans l’histoire de la Draft.. dont deux fois grâce à Duke.

3 freshmen teammates have been drafted in the Top 10 2x in NBA Draft history…

2025 – DUKE

2019 – DUKE pic.twitter.com/8MaEUeVW7c

Il y a cette saison donc avec Cooper Flagg (1), Kon Knueppel (4) et Khaman Maluach (10) mais Duke avait aussi placé trois joueurs parmi les dix premiers lors de la fameuse Draft 2019. On parle bien sûr de celle de Zion Williamson (1), avec R.J. Barrett (3) et Cam Reddish (10). La fac préférée de coach K est donc devenue la seule université à réaliser cet exploit à deux reprises. De quoi ajouter encore un peu de prestige à une fac qui attire déjà régulièrement les meilleurs jeunes.

La première université à avoir réalisé un triplé reste malgré tout Florida qui, dans la foulée de son titre en NCAA, avait placé trois joueurs dans le Top 10 avec Al Horford (3), Corey Brewer (7) et bien sûr notre Joakim Noah national (9).

