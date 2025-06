Si les filles ont brillamment passé l’écueil de la phase de groupe hier, les garçons s’en sortiront – au mieux – avec quelques galères. Deux défaites pour commencer la compétition, et donc l’obligation de gagner aujourd’hui, et plutôt deux fois qu’une. Allez les gars !

Rappelez-vous Paris 2024. Quatre défaites de suite en milieu de semaine, contre les États-Unis, la Lettonie, les Pays-Bas et la Serbie. Ça tirait un peu la tronche, mais par la suite les quatre héros de la Concorde ont tout culbuté pour finir en… presque apothéose. Tout ça pour dire quoi ? Que dans le 3×3 chaque match est différent, chaque journée remplie de nouvelles histoires à écrire soi-même.

Aujourd’hui, Franck Seguela, Paul Djoko, Raphael Wilson et Jules Rambaut ont un double défi. Battre le Canada à 11h10, puis la Chine à 13h25. La France est – sur le papier – plus solide que le Canada alors que les Chinois sont en apparence plus dangereux. Mais à force de le répéter ça va bien finir par rentrer : ça-ne-veut-rien-dire, il faut juste venir, jouer, tout donner et gagner, peu importe l’adversaire. Bref, que la flamme de la Concorde s’empare à nouveau des Bleus, et nous on sera là pour donner de la voix en sortie de Draft, la gueule en vrac mais présent quand même.

Le programme des Bleus